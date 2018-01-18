En acı bekleyiş |Adana haberleri

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde hasta bakıcı olarak çalışan Yahya Han Doğan (32), 15 Ocak'ta Seyhan Baraj Gölü üzerinde bulunun Çatalan Köprüsü'ne geldi. Otomobilini park eden Doğan, ablası Hacer Dokuyucu'yu arayıp, "Ben sizi çok üzdüm, hakkınızı helal edin" dedi. Cep telefonunu aracına bırakan Doğan'dan bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile, polise giderek Doğan'ın bulunmasını istedi. İhbar üzerine polis, Yahya Han Doğan'ın otomobilini Çatalan Köprüsü üzerinde terk edilmiş olarak buldu.

Doğan'ın intihar ettiğini değerlendiren su altı polisleri, 4 gün boyunca baraj gölünde arama yaptı, ancak bir sonuç alamadı. Olay günü Doğan'ın otomobilinin köprü üzerinden geçiş anını güvenlik kameralarından tespit eden ekipler aramayı genişletti.

Aile gözyaşları arasında arama çalışmalarını izliyor

Su altı polisleri bugün de yağmura rağmen gölde arama çalışmalarına devam etti. Arama sırasında Doğan'ın ağabeyleri ve ablası Dokuyucu da şemsiye ile köprünün üzerinde umutla kardeşlerinin bulunmasını bekledi. Doğan'ın bazı akrabaları ise yağmurdan korunmak için başlarına naylon geçirerek bekledi.

Yahya Han Doğan'ın ağabeyi Müşerref Doğan ise gözyaşları içinde köprüde beklerken kardeşinin 4 gündür bulunamadığını, köprüden göle atladığını düşündüklerini söyledi.

Dalgıçlar yapılan aramaya rağmen şu ana kadar Doğan'a ulaşamadı.

Fatih Keçe

