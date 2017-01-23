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En anlamlı defile

Ordu'da bir gelinlik mağazası ve kuaför firmasının katkılarıyla düzenlenen, ünlü manken Tuğba Özay'ın da katıldığı defilede elde edilen gelir gazi ve şehit yakınlarına bağışladı.

En anlamlı defile

23 Ocak 2017 11:44

Ordu'da hizmet veren bir gelinlik mağazası ve kuaför firması tarafından gazi ve şehit yakınları yararına defile düzenlendi. Bir otelde düzenlenen defilede birçok mankenin yanı sıra ünlü manken Tuğba Özay'da podyuma çıktı. Gelinlik ve şaç tasarımlarının gösterildiği defilede podyuma çıkan ünlü manken Tuğba Özay mini bir konser verdi. Defilede ayrıca şehit ve gazi çocukları mankenlerle birlikte podyuma çıkarak ellerindeki Türk bayrakları ile birlikte Onuncu Yıl Marşını söyledi. Gerçekleşen defilede elde edilen gelir ise gazi ve şehit yakınlarına bağışlandı.

Özay: “Korkmadığımızı ve yılmadığımızı gösteriyoruz”
Defilenin ardından İHA muhabirine açıklamalarda bulunan ünlü manken Tuğba Özay birlik ve beraberlik mesajı verdi. Son dönemde artan terör olaylarına dikkat çeken Özay, "Ülkemiz çok zor günlerden geçiyor. Çok acılar yaşadık ve hiçbirinin üzerini kapatmış değiliz, hiçbirini unutmadık unutmayacağız da. Düşmanın istediği şey üretimin durması, hayatın durması, insanların korkması, sinmesidir. Biz Türkiye Cumhuriyeti çatısı altında yaşayan tüm insanlar birlik ve beraberlikle ötekileştirmeden ayrıştırmadan tek yürek ve tek nefes olarak mücadele edeceğiz. Özellikle bu tip organizasyonlarla korkmadığımızı ve yılmadığımızı göstermeye çalışıyoruz” dedi.

“Bu ülke artık tek yürek olsun”
Düşmanların tek isteğinin ülkeyi bölmek olduğunu ve Türk milleti olarak buna izin vermeyeceklerine dile getiren Özay, “Burada ideoloji önemli değil, parti önemli değil. Türk’ü ile Kürd’ü ile Laz’ı ile Çerkez’i ile bu ülke artık tek yürek olsun. Bunu becerelim. Çünkü düşmanın istediği bölmektir. Böl, parçala, yönet. Biz buna izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

Organizatörlerden birlik ve beraberlik mesajı
Programı organizatörlüğünü üstlenen Hasan Necati Akbulut ise yaptığı konuşmada yapılan etkinliğin faydalı olması temennisinde bulundu. Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Akbulut, herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Defilenin gerçekleştirilmesinde önemli bir katkı sunan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ufuk Ünal’da yaptığı konuşmada, ülkenin birlik ve beraberliğinin asla ve asla bozulmayacağının vurgusunu yaptı.
Şehit ve gazi yakınları yararına düzenlenen defile, verilen kokteylin ardından sona erdi. 

Ahmet Altay - Doğan Arzık
 

Etiketler: defile, ordu


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