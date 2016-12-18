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En anlamlı futbol maçı

Tekirdağ Dost Veteran Spor Kulübü ve Hayrabolu Veteran Spor Kulübü arasında oynanan maçta iki takımın da futbolcuları, çevik kuvvet ekiplerini sahaya davet edip, karanfil hediye ederek, polislere sarıldılar.

En anlamlı futbol maçı

18 Aralık 2016 09:25
En anlamlı futbol maçı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Beşiktaş’ta meydana gelen terör saldırısında maçta görevli çok sayıda çevik kuvvet mensubu şehit olmuştu. Bu nedenle Tekirdağ Dost Veteran Spor Kulübü ve Hayrabolu Veteran Spor Kulübü arasında oynanan maçın öncesinden her iki takımın futbolcuları, maçta görevli çevik kuvvet ekiplerini sahanın içine davet edip, karanfil hediye ederek, çevik kuvvet ekiplerine teker teker sarıldılar.

“Ne söylesek, ne yapsak azdır”

Tekirdağ Acil ve Afetler Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü ve aynı zamanda Tekirdağ Dost Veteran Spor Kulübünün kaptanı Zeki Soykırlı yaptığı açıklamada, “Biz 40 yaş üzeri futbol oynayan eski futbolcularız. Aramızda profesyonelleri var, amatörleri var. Kendimizce kardeşçe mücadele ediyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu zor bir durum var. Bu zor durumda da Türk polisimiz gerçekten canlarını siper ediyor. En büyük mertebe olan şehitlik mertebesine ulaşıyor. Biz onlar için ne söylesek, ne yapsak azdır. Ancak karınca kararınca bizde Türk polisimizle her zaman sonuna kadar, kanımızın son damlasına kadar biz de onların yanında olduğumuzu, şükranlarımızı onlara göstermek adına böyle bir şey düşündük. Tekirdağ Dost Veteran Spor Kulübü ve Hayrabolu Veteran Spor Kulübü olarak, onlara çiçek sunacağız. Hayatını kaybedenleri geri getiremeyiz. Ama en azından elimizden gelen budur. Onların yanında olduğumuz göstermek için de böyle bir etkinlik düzenledik” dedi.

“Biz yenilmeyiz”

Karanfil takdiminin ardından çevik kuvvet güçleri tarafından, “Bu nazik davranışından dolayı size teşekkür ederiz. Gerçekten bize moral verdiniz. Bu birlik ve beraberlik olduktan sonra biz yenilmeyiz” denildi. 

Halil Dağ
TEKİRDAĞ


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