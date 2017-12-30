En anlamlı yılbaşı mesajları... En güzel yeni yıl SMS'leri...

2018 en güzel yılbaşı mesajları

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- 2018 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- 2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2017’ya ELVEDA, 2018’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…

- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

-