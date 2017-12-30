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En anlamlı yılbaşı mesajları... En güzel yeni yıl SMS'leri...

En anlamlı yılbaşı mesajları... En güzel yeni yıl SMS'leri... 2018 yılına gireceğimize sayılı günler kala, herkes en sevdiklerine güzel dileklerini sunmak istiyor. İşte bu haberimizden en güzel yılbaşı mesajları, en güzel yeni yıl smslerini bulabilirsiniz...

En anlamlı yılbaşı mesajları... En güzel yeni yıl SMSleri...

30 Aralık 2017 20:24

En anlamlı yılbaşı mesajları... En güzel yeni yıl SMS'leri...

2018 en güzel yılbaşı mesajları

- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

- Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

- 2018 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2018 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

- Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

- 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2018 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

- Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

- Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

- 2018 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

- Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

- Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

- Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.

- Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle...Nice mutlu yıllara.

- Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

- 2018 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

- 2018 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

- Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

- 2017’ya ELVEDA, 2018’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl…

- Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...

- Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

- Her yeni yıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

- Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

 

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