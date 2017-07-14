En büyük görevleri vatan için şehit olmak

Bingöl Özel Hareket Şube Müdürlüğü timleri, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) milletin iradesine el koyma girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Marmaris’te kaldığı otele suikast girişiminde bulunan ve 2 polisi şehit eden darbecileri kıskıvrak yakalayarak adalete teslim etmişti.

Bingöl'de görev yapan özel harekat timleri, yaptıkları gerçeği aratmayan tatbikatlarla sürekli kendilerini geliştirirken, terörle mücadelede de etkin rol oynuyor.

Marmaris'e giderken hainleri yakalamak için ant içmişler



16 Temmuz’da Bingöl’den Muğla’nın Marmaris ilçesine gönderilen Bingöl Özel Harekat timinde yer alan özel harekat polisi, 16 gün süren amansız takibi anlattı.

15 Temmuz’da ilk olarak kentin güvenliğini aldıklarını belirten özel harekat polisi M.B., “Bingöl’de tehlike bittikten sonra bizi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına gönderdiler. Oraya gittiğimizde bu hainler bizim daire başkanlığımızı bombalamışlardı, oradaki görüntü çok kötüydü. Bizim timi Ankara’dan Cumhurbaşkanımıza suikast düzenleyen darbeci timleri yakalamak için Marmaris’e gönderdiler. Marmaris’e giderken ant içmiştik, canımız pahasına bu hainleri yakalayıp adalete teslim edecektik. 16 gün boyunca ormanlık alanda bu hainleri aradık. Allah yüzümüzü kara çıkarmadı ve darbeci hainleri yakalayıp adalete teslim ettik. Yüce Allah’ım bir daha ülkemize 15 Temmuzlar yaşatmasın. Hainler şunu bilsin ki kanımızın son damlasına kadar hiçbir haine fırsat vermeyeceğiz. Biz nefes aldığımız sürece hiçbir hain bu ülke üzerindeki planlarında başarılı olamayacaktır”dedi.

“En büyük görevimiz vatan ve millet uğruna şehit olmaktır”



Özel hareket timlerinin en büyük görevinin vatan ve millet uğruna şehit olmak olduğunu vurgulayan Bingöl Özel Hareket Şube Müdürü Ahmet Evren Özdemir ise, “15 Temmuz hain darbe girişiminde, öncesindeki hendek operasyonlarında ve 30 yıllık terör ile mücadelede yediği ekmeği kanlarıyla ödemiş olan polis özel harekat timleri bugünde yarında vatan hainlerine karşı dimdik ayaktadır. Daha önce şehit olmuş abilerimiz gibi başta şehit şube müdürümüz Zafer Kutlu amirlerimiz gibi bizlerde şehit olmaya hazırız. Bizim en büyük görevimiz gerektiğinde vatan ve millet uğruna şehit olmaktır” ifadelerini kullandı.

Mantı, “Kahramanlarımız hainlere fırsat vermeyecektir”



Suikast timini yakalayarak adalete teslim eden özel hareket timlerini beraberinde İl Emniyet Müdürü Metin Akay'la ziyaret eden Bingöl Valisi Ali Mantı, Bingöl Özel Harekat Şubesi ekiplerinin, hainleri yakalayarak adalete teslim eden özel ekiplerden biri olduğunu söyledi.

“Ülkemiz böyle güzel kahramanlarımız sayesinde inşallah bundan sonra böyle hain darbe girişimlerine yada bu işlere heveslenenlere asla fırsat vermeyecektir” diyen Mantı," Milletimiz bir ve beraber olarak bundan sonra ülkemize yönelebilecek gerek dahili gerekse harici her türlü kalkışmalara yada teşebbüslere karşı polisiyle askeriyle, milletiyle beraber devletin bölünmez bütünlüğünü koruyacaktır. Bu azim ve kararlığımızın her zaman bu milletin mayasında ve şuurunda vardır. İnşallah bundan sonrada görevlilerimiz, görevlerini ülkesi, vatanı ve bayrağı için en güzel şekilde yerine getirecektir. Buna olan inancımız tamdır” şeklinde düşüncelerini aktardı.

Yılmaz Atar-Sinan Atan