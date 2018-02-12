En çok ithal edilen kozmetik ürünleri belli oldu

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 'Kozmetik Ürünleri Alanında İthalat' raporunu ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu. Bu ürün gruplarında yapılan ithalat, 2017 Aralık sonu itibarıyla 105,5 milyon doları bulurken, makyaj ve cilt bakımı malzemelerine 83,8 milyon dolar ödeme yapıldı. Bunun yanı sıra göz makyajı malzemeleri için 56,6 milyon dolar ödenirken, parfümler için ise 45,4 milyon dolar tediye edildi.

En çok fransız ve alman ürünlerini aldık

ITS Medya ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde, geçtiğimiz yıl kozmetik sektörünün 18 bin 837 habere konu olduğu belirlenirken, Türkiye’nin en fazla kozmetik ürünleri ithal ettiği ülkelerin başında Fransa ve Almanya yer aldı. Fransa’dan makyaj ve cilt bakımı malzemeleri, parfüm, ruj ve vücut losyonları alındı. Almanya’dan ise en çok göz makyajı malzemeleri, deodorant ve saç boyası oldu. Satın alınan ürünler fiyat olarak baz alındığında, Fransa’dan 29,3 milyon dolarlık makyaj malzemeleri ve cilt bakımı kremleri, 25,4 milyon dolarlık vücut losyonları ve krem, 17 milyon dolarlık parfüm ithal edildiği belirlendi. Bu rakamlar Almanya’da 12 milyon dolarlık deodorant, 8,4 milyon dolarlık saç boyası 11 milyon dolarlık göz makyaj malzemeleri olarak kayıtlara geçti.

Almanya ve Fransa’nın dışında en çok ithalat Çin’den yapıldı. Diğer malzemelere göre daha ucuz olan fırça ve cımbız malzemeleri Çin’den alırken, 2017 yılında 9,2 milyon dolar tutarında fırça, 1,1 milyon dolarlık cımbız ithal edildi.