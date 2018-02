En çok izlenen filmler 2017! Sinemalarda 2017'nin en çok izlenen 10 filmi

En çok izlenen filmler 2017 listesini sizler için derledik. Türkiye'de 2017 yılında sinemaseverler en çok yerli komedi filmlerini tercih etti. 2017 yılının en çok izlenen filmler listesinin ilk 10 sırasının altı basamağı yerli komedi filmlerine ait. İşte Box Office Türkiye'den alınan verilere göre 2017'de en çok izlenen ve beğenilen filmler listesi...

1- Recep İvedik 5

2017'de vizyona giren filmler arasında en çok izlenen yapım, Şahan Gökbakar’ın yazıp başrolünde yer aldığı "Recep İvedik 5" filmi oldu. 16 Şubat 2017'de vizyona giren komedi filmi 7.437.050 kişi tarafından izlnedi. Film ayrıca 85.986.157 TL de hasılat yapmayı başardı.

Konusu

Recep İvedik mahalle sakinlerinden İsmet'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu sırada eşinin düştüğü zor duruma üzülerek ona yardım etmek ister. Şoför İsmet'in son görevini yerine getirmek üzere Nurullah'ı da yanına alarak yola çıkarlar. Bu yolcuğun kısa süreceğini hayal eden Recep genç sporculardan oluşan Milli Takımı yurt dışındaki bir spor organizasyonuna götürdüğünü fark ettiğinde artık geri dönüşü olmayan bir macera başlamıştır.

Spor organizasyonuna katılacak ekibin başına gelen talihsiz olay sonucu işler karışırken Recep takımın kontrolünü eline alır. Kazanmaktan başka bir çaresi olmadığına inanan Recep; olayları kendi yöntemleriyle çözmek ister.

2- Ayla

2017'nin en çok konuşulan ve Türkiye'nin Oscar adayı olan Ayla listede ikinci sırada yer aldı. 27 Ekim 2017'de viyona giren film 5.534.817 kişi tarafından izlendi. Filmden, 65.660.975 lira hasılat elde edildi.

Konusu

1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler.

3- Aile Arasında

1 Aralık 2017'de vizyoa giren ve yılın son filmlerinden olan Gülse Birsel'in yazdığı Aile Arasında listenin üçüncü sırasında yer aldı. Komedi türündeki film 5.214.124 kişi tarafından izlendi. Film ayrıca 63.938.936 TL hasılat yapmayı başardı.

Konusu

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak, ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

4- Çalgı Çengi İkimiz

Listenin dördüncü sırasında Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı "Çalgı Çengi İkimiz" filmi var. 6 Ocak 2017' de vizyona giren film 2.798.016 kişi beyaz perdeye çekerken 32.540.648 TL'de hasılat yaptı.

Konusu

Altı yıl önce bulaştıkları mafya tarafından resmi düğün şarkıcılığı görevi icra ettirilen Salih ve Gürkan'ın tehlike ve eğlence dolu maceraları devam ediyor. 'Çalgı Çengi İkimiz' de sevdiği kızla evlenmek için mafyadan ayrılmak isteyen Salih ve kuzeni Gürkan'a bunu gerçekleştirmeleri için tek bir şart sunulur. Gittikleri düğündeki nikah memurunu kaçırmaları emredilen ikilinin başına hiç beklenmedik ve birbirinden ilginç olaylar gelecektir.

5- Hızlı ve Öfkeli 8

Listenin beşinci sırasında Kadrosuna Helen Mirren ve Charlize Theron'u ekleyen Hızlı ve Öfkeli 8 filmi var. 13 Nisan 2017'de vizyona giren film 2.656.286 kişi tarafından izlenirken, 31.761.048 TL hasılat elde etmeyi başardı.

Konusu

En zor işlerin altından kalkan ekibi Hızlı ve Öfkeli 8'de bekleyen engel, daha önce karşılaşmadıkları türden olacak. Brian (Paul Walker) ve Mia (Jordana Brewster)'nın tüm bu hengâmeden emekli olması sonrası Dom (Vin Diesel), gizemli suçlu Cipher (Charlize Theron)'ın etkisi altına girip ekibine sırtını döner. Hobbs (Dwayne Johnson) ve Letty (Michelle Rodriguez) önderliğindeki ekip, bu sefer Dom'u durdurmaya çalışacaktır.

6- Yol Arkadaşım

İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'un başrollerini paylaştığı Yol Arkadaşım 2.004.333 kişi tarafından izlendi. Tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in yol maceralarını konu alan film 22.280.328 TL hasılat yaptı.

Konusu

Başarısız bir ilaç mümessili olan Onur'un (Oğuzhan Koç) kurban bayramına üç gün kala üç zor hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e (İbrahim Büyükak) rağmen başarmak. Bir telefon uygulamasıyla tanışan ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Onur ve Şeref'in eğlence ve macera dolu yolculuğu, izleyen herkese kurduğu hayal ile yaşadığı hayat arasındaki farkı sorgulatacak.

7- Olanlar oldu

Ata Demirer'in kaleme aldığı ve iki ayrı kişi olarak izleyicinin karşısına çıktığı "Olanlar Oldu" adlı komedi filmi listeye yedi numaradan girdi. Film 1.811.081 kişiyi salonlara çekerken 21.353.023 TL'de hasılat yaptı.

Konusu

Zafer ve annesi Döndü hanım, Ege'nin bir kıyı kasabasında birlikte yaşamaktadır. Yaşı geçmekte olan oğlunun kasabanın güzeli Mehtap'tan ayrılmış olmasına ve hala evlenmemiş olmasına üzülen Döndü, bu gidişata son vermek için harekete geçer. Bu esnada mütevazı teknesinin sorunlarıyla boğuşan Zafer'in yaptığı mavi turda olanlar olur! Peki bu olanlar herkes için hayırlısı olacak mıdır?

8- Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı

Kaptan Jack Sparrow'a yeniden hayat veren Johnny Depp'e, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodelario, Brenton Thwaites gibi isimlerin eşlik ettiği Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikam 2017 yılında Türkiye'de 1.529.857 kişiyi beyaz perdeye çekti. Film ayrıca 19.814.542 TL elde etmeyi başardı.

Konusu

Johnny Depp, Karayip Korsanları: Salazar'ın İntikamı filminde ikonik, heyecan verici anti-kahraman rolü Jack Sparrow ile sinemaya geri dönüyor. Çılgın maceralara atılan talihsiz Jack Sparrow yaklaşan kötü kaderin rüzgarını hissetmeye başlamıştır. Korkunç Kaptan Salazar (Javier Bardem) tarafından yönetilen ölümcül hayalet korsanlar, Jack hariç denizdeki tüm korsanları öldürerek Şeytan Üçgeni'nden kaçmıştır ve Jack'in hayatta kalmak için tek umudu efsanevi Poseidon Asası'nı bulmaktır. Jack Sparrow, asayı bulmak için güzel ve zeki gökbilimci Carina Smyth (Kaya Scodelario) ve Kraliyet Donanmasından Henry (Brenton Thwaites) adında dik başlı, genç bir denizciyle pek de kolay olmayan bir anlaşma yapmak zorundadır.

9- Moana

Walt Disney Animasyon Stüdyolarının hazırladığı animasyon macera filmi Moana 1.337.112 kişi tarafından izlendi. Film 16.632.809 TL hasılat elde etti.

Konusu

Moana, halkını kurtarmak için kahramanca bir göreve atılan, 16 yaşında, maceraperest, azimli ve merhametli bir kızdır. Yolda her zaman aradığı bir şeyi keşfeder: kendi kimliğini. Maui ise, yarı ölümlü ve her şeyiyle harika bir yarı Tanrı, her türlü hayvanın şeklini alabilen ve denizden adalar çıkartabilen sihirli güçlere sahip karizmatik ve komik biri.

10- Kolonya Cumhuriyeti

BKM''nin yapımcılığında hayata geçen Kolonya Cumhuriyeti 1.337.112 kişiyi sinemalara çekerken 16.632.809 TL'de hasılat elde etti.

Konusu

Dünyaya bir uzaylı inse nereye inerdi diye düşündünüz mü? Elbette Kolonya'ya! Kolonya'ya iniş yapan uzaylı yerel halkın büyün sevgisiyle karşılanıyor ancak bir kaza oluyor ve kutlamalar sırasında uzay mekiği yerle yeksan oluyor! Kolonya'da bir müddet konaklamak zorunda kalan uzaylı ile yerel halkın arasında da bir macera başlıyor.