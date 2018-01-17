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En çok leopar desenli ürünler iade edildi

Morhipo.com, 2017 yılı boyunca yapılan tüm alışverişleri inceleyerek müşterilerinin en çok iade ettiği ürünleri tespit etti. Morhipo.com’un verilerine göre müşteriler en çok leopar desenli ürünleri iade ediyor. İkinci sırada jean ürünleri gelirken, üçüncü sırada ise abiye/tasarım elbiseler yer alıyor.

En çok leopar desenli ürünler iade edildi

17 Ocak 2018 11:20

Morhipo.com 2017 yılı boyunca yapılan tüm alışverişleri inceleyerek müşterilerinin en çok iade ettiği ürünleri tespit etti. Verilen aylık ortalama 500 bine yakın siparişinden iadeleri analiz eden şirket, en çok leopar desenli kıyafetler, jean pantolonlar ve abiye/tasarım elbiselerin iade edildiğini tespit etti.

Kadınlar renk/desen konusunda tereddütlü, erkekler beden sıkıntısı için iade ediyor

Verile göre iadeler en çok kadınlar tarafından yapılıyor. Tüm siparişler içinde kadınların alışveriş oranı yüzde 55 iken erkeklerde bu oran yüzde 45 seviyesinde. Ancak iadelerin yüzde 64’ü kadınlar tarafından yapılıyor. Çağrı merkezi yetkilileri müşterilerine iade sebeplerini sorduğunda, kadınların en sık belirttiği nedenin 'kıyafetin rengi ya da deseninin üzerine yakışmaması' olduğu tespit edildi. Toplam iadelerin yüzde 36’sını yapan erkeklerinse çoğunlukla 'bedenlerini tam bilmedikleri için iki bedeni birlikte satın alarak uymayan parçayı iade etmeyi' tercih ettikleri görüldü.

E-ticarette de mağaza deneyimi yaşamayı seviyoruz: Tek ürün için çoklu sipariş

İade sebepleri sorulmak için görüşülen müşterilerin çoğu mağaza deneyimini sanala taşıdıklarını belirtiyor. Alacakları kıyafet ya da aksesuarın üzerlerinde nasıl duracağı konusunda kararsızlık yaşıyorlarsa aynı ürünün iki farklı rengini, desenini ya da bedenini sipariş ediyor ve içlerinden birini satın alıp diğerini iade ediyorlar. Böylece evlerinin konforunda ürünleri deneyip diledikleri ürünü satın alarak alışveriş yapıyorlar.

En çok iade Anadolu’dan, iadesever iller; Uşak, Muş ve Edirne

Satın alma ve iade adetlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekse de 2017’de en çok iade oranına sahip iller sırasıyla Uşak (yüzde 35), Muş (yüzde 27) ve Edirne (yüzde 27) oldu.

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, konu ile ilgili değerlendirmesinde, "'All-line' adını verdiğimiz 'çok kanallı perakendecilik stratejisi' sayesinde online alışverişin avantajlarını offline gücümüzle birleştiriyoruz. Müşteri mutluluğu uygulamalarımız kapsamında 2016 yılında tıkla-gel hizmetini devreye aldık. Tıkla-gel sayesinde müşterilerimizin satın aldığı ürünleri Boyner ve YKM mağazalarından teslim almalarını sağladık. Bu sayede müşterilerimiz siparişlerini mağazaya teslim vererek, dilerlerse değişim ya da iade seçeneğini anında mağazada kullanabiliyorlar. Tıkla-gel, 2017’de toplam siparişlerin yüzde 10’unda tercih edilmesinin yanı sıra sunduğu kolaylık sayesinde e-ticarete 50 bin yeni müşteri kazandırdı" dedi. 

 

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