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En çok Tarkan dinlendi, Zülfü Livaneli okundu

2018 yılı için geri sayım sürerken, Türkiye’de 2017 yılının kültür sanat haritası belli oldu.

En çok Tarkan dinlendi, Zülfü Livaneli okundu

26 Aralık 2017 10:06

D&R verilerinden elde edilen bilgilere göre; yerli müzik kategorisinde Tarkan’ın '10' albümü birinci olurken, yabancı listelerde birinciliği Haris Alexiou’nun 'Haris Alexıou 25'inci Yıl Özel' albümü göğüsledi. Kitap kategorisinde Zülfü Livaneli’ni kaleme aldığı 'Huzursuzluk' yılın en çok satan kitabı olurken, Fifa 18 en çok oynanan oyun olmayı başardı.

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, 2017 yılının kültür sanat haritasının medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in D&R listelerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye en çok Tarkan dinlerken, Zülfü Livaneli okudu. Oyun konsolunda Sony PS4, oyunda ise Fifa 18 Türkiye’nin ilk tercihi oldu.

Ajans Press’in incelemesine göre yıl içerisinde kitap konulu 159 bin 865 haber çıkışı belirlenirken, müzik başlığında 139 bin 924 haber çıkışı belirlendi. 2017’nin en çok okunan kitabı olan 'Huzursuzluk' 418 habere konu olurken, Megastar Tarkan’ın albümü bin 813 haberle konuşuldu.

Kitaptan filme, oyundan teknolojiye kadar birçok kültür sanat başlığının incelendiği araştırmada 2017 yılının verilerine göre kitap ve müzik başlığının enleri sırasıyla şöyle oldu;

Kitap
Zülfü Livaneli-Huzursuzluk
Yuval Harari-Hayvanlardan Tanrılara Sapıens
Miraç Çağrı Aktaş-Sen On Yedi Yaşımsın
Dan Brown-Başlangıç
Sabahattin Ali-Kürk Mantolu Madonna

Müzik
Tarkan-10
Sezen Aksu-Biraz Pop Biraz Sezen
Koray Avcı-Sonra Dersin Ki
Harun Kolçak-Çeyrek Asır
Erol Evgin-Altın Düetler
 

 

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