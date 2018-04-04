Diğer
Kategoriler

En çok üniversite mezunu Ankara Çankaya’da yaşıyor

2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli olurken, birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Çankaya (Ankara) yer aldı.

En çok üniversite mezunu Ankara Çankayada yaşıyor

04 Nisan 2018 09:52

Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, ilçelerde yaşayan üniversite mezunu sayılarını inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2017 yılında en çok üniversite mezununun yaşadığı ilçeler belli olurken, birinci sırada 356 bin 754 üniversite mezunu ile Çankaya (Ankara) yer aldı. Çankaya’yı 181 bin 049 ile Kadıköy (İstanbul) takip ederken, üçüncü sırada 107 bin 200 ile Nilüfer (Bursa) yer aldı. 

En az üniversite mezunu Ardahan’da 

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, incelemeye konu olan 2017 yılında, üniversite öğrencileriyle ilgili 41 bin 348 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haber başlıklarında üniversite öğrencilerinin en çok işsizlik haberleriyle konuşulduğu tespit edildi. 100 binin üzerinde üniversite mezununun yaşadığı diğer ilçeler ise; 106 bin 860 ile Muratpaşa (Antalya) ve 106 bin 748 ile Karşıyaka (İzmir) oldu. 100 bin ile 50 bin arasında üniversite mezununun yaşadığı birçok yer mevcutken, bunların arasında Selçuklu (Konya), Eskişehir (Merkez), Çukurova (Adana), Melikgazi (Kayseri), Gaziantep (Merkez), Trabzon (Merkez), Yenişehir (Mersin) gibi çeşitli ilçeler yer aldı. Buna karşın, üniversite mezunlarının en az yaşadığı ilçenin 4 bin 970 kişiyle Ardahan Merkez olduğu saptandı. Ardahan’ı, 6 bin 552 ile Artvin Merkez, 6 bin 905 ile de Şırnak Merkez takip etti.
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 24°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç