En etkili diyet programları ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Beslenme yaşa, fizyolojik duruma, cinsiyete ve fiziksel aktivitelere göre değişen bir unsurdur. Her yaşta alınması gereken besin düzeyi aynı olmadığı gibi, gebelik ve emzirme döneminde de enerji dengesi için alınması gereken besinler farklıdır. Harcanandan fazla kalori alınması durumunda ise vücut ağırlığı artmakta, tam tersi durumunda ise kişi zayıflamaktadır. Obezite günümüzün en rahatsızlıklarından biri olup birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Etkili bir diyetle kilo vermek ve ideal kilonuza ulaşmak istiyorsanız yazımız tam size göre.

Şimdi gelelim en etkili diyet yöntemlerine. Bu arada diyete başlamadan bir gün önce diyetinize konsantre olun. Mesela 2 ay sonra nasıl görüneceğinizi hayal edin. Bu görüntüyü zihninize kaydedin ve diyetinize odaklanın. Diyete başlamak için de pazartesi günlerini beklemeyin. Hemen başlayın.

Kahvaltı başta olmak üzere öğle ve akşamları yeşil elma, kivi, salatalık, armut ve ananas yenilmektedir. Kahvaltıda yağsız yoğurt ve bir bardak açık çay serbest. Öğlen az yağlı veya yağsız haşlanmış pirinç. İkindi, bir fincan çayın yanında yine yeşil meyvelerden ne istenirse yenir. Akşam, az yağlı balık buğulama, haşlanmış patates ve ananas. Yatmadan önce ise bir fincan ıhlamur.

Kavun, portakal, şeftali ve kayısı gibi sarı meyveler şeker ihtiva ettiği için de şeker ihtiyacını karşılamakta ve enerji vermektedir. Sabah ilk iş bir bardak ılık su içilerek güne başlanmalıdır. Kahvaltıda iki şeftali ve bir kase yağsız yoğurt. Ara öğünlerde kayısı yenilebilir. Öğlen haşlanmış patates, domates, kavun ve bir küçük dilim peynir veya jambon. İkindi, bir fincan çayın yanında 5 kayısı, bir şeftali. Akşam, domatesli ya da patatesli makarna, meyve kompostosu ve karışık meyvelerden yenilebilir.Yatmadan önce ise bir fincan ıhlamur.

En az 6 gün en fazla da 13 gün yapılan İsveç diyeti günlük 1.000 kalorinin alındığı bir diyettir. Dünyaca tanınan en etkili diyetlerdendir. İsveç diyetinde alınan besinlerin %70-80 i proteinden oluşmaktadır. Diyet listesinde yer alan şekersiz kahve metabolizmayı hızlandırdığından kilo vermeyi de hızlandırmaktadır. Gazlı içecekler, çay ve tuz kesinlikle yasaktır. Sabah kahvaltısında ilk birkaç günden sonra yağsız süt alınmakta, öğle ve akşam yemeklerinde ise protein kaynağı haşlanmış yumurta bulunmaktadır. Sonraki günlerde et, balık ve tavuğun sınırsız alındığı, az yağlı salataların tüketildiği bir diyettir. 13 günün sonunda kişiye göre 5-15 kilonun verildiği görülmektedir.

Kaynak: https://www.kadiin.com/

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