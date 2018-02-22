En fazla boşanma oranı hangi ilimizde?

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 yılı sonuçlarına göre Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 61 milyon 777 bin 37 kişi olduğu açıklandı. Bu nüfusta evli olanların oranının 38 milyon 666 bin 419 kişi ile yüzde 62,6 olduğunu kaydeden TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, boşanmış olanların oranının 2 milyon 272 bin 911 kişi ile yüzde 3,7 olduğunu belirtti. Eşi vefat etmiş olanların oranının 3 milyon 338 bin 259 kişi ile yüzde 5,4 olduğunu dile getiren Akyol, hiç evlenmemiş olanların oranının ise 16 milyon 739 bin 568 ile yüzde 27,1 olduğunu vurguladı.

En yüksek evlilik oranı Tekirdağ’da

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranının en yüksek olduğu 5 ilin sırasıyla yüzde 66,9 ile Tekirdağ, yüzde 66,81 ile Afyonkarahisar, yüzde 66,8 ile Manisa, yüzde 66,7 ile Kahramanmaraş ve yüzde 66,6 ile Kütahya olduğunu dile getiren Akyol, en düşük orana sahip 5 ilin ise sırasıyla yüzde 48,1 ile Hakkari, yüzde 50,5 ile Şırnak, yüzde 53,8 ile Tunceli, yüzde 55,9 ile Batman ve yüzde 56,1 ile Siirt olduğunu söyledi.

En fazla boşanma oranı İzmir’de

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta boşanma oranı en yüksek olan 5 ilin sırasıyla yüzde 6,4 ile İzmir, yüzde 6,1 ile Muğla, yüzde 5,7 ile Antalya, yüzde 5,2 ile Yalova ve yüzde 5 ile Aydın illeri olduğunu vurgulayan Akyol, en düşük orana sahip 5 ilin ise sırasıyla yüzde 0,4 ile Hakkari, yüzde 0,47 ile Bitlis, yüzde 0,51 ile Şırnak, yüzde 0,54 ile Muş ve yüzde 0,6 ile Van olduğunu belirtti. 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta eşi vefat edenlerin oranı en yüksek olan ilin yüzde 9,2 ile Kastamonu olduğunu belirten Akyol, en düşük orana sahip ilin ise yüzde 2,8 ile Hakkari olduğunu belirtti.

15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek olan 5 ilin sırasıyla yüzde 48,6 ile Hakkari, yüzde 45,9 ile Şırnak, yüzde 39,9 ile Batman, yüzde 39,5 ile Siirt ve yüzde 38,6 ile Mardin olduğunu ifade eden Akyol, en düşük orana sahip 5 ilin ise sırasıyla yüzde 21 ile Balıkesir, yüzde 21,1 ile Çorum, yüzde 21,5 ile Uşak, yüzde 21,7 ile Kütahya ve yüzde 22,1 ile Sinop olduğunu açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017 yılı sonuçlarına göre Manisa ilinde 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusun 1 milyon 122 bin 425 olduğunu açıklayan Akyol, bu nüfusta evli olanların oranının 749 bin 786 kişi ile yüzde 66,8 kişi olduğunu, boşanmış olanların oranının ise 39 bin 118 kişi ile yüzde 3,5 olduğunu söyledi. Eşi vefat etmiş olanların oranının 76 bin 668 kişi ile yüzde 6,8 olduğunu dile getiren Akyol, hiç evlenmemiş olanların oranının ise 251 bin 228 kişi ile yüzde 22,4 olduğunu vurguladı.

Akyol, Manisa’nın 15 ve daha yukarı yaştaki nüfusta evli olanların oranı en yüksek olan 3., Ege Bölgesi'nde 2. il, boşanmış olanların oranı en yüksek olan 21., Ege Bölgesi'nde 6. il, eşi vefat etmiş olanların oranı en yüksek olan 28., Ege Bölgesi'nde 4. il ve hiç evlenmemiş olanların oranı en yüksek olan 75., Ege Bölgesi'nde 6. il durumunda olduğunu söyledi.

Sadık Cangel

