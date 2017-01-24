Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi. Konut satışlarında 2016 yılında, İstanbul 232 bin 428 konut satışı ve yüzde 17,3 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 144 bin 570 konut satışı ve yüzde 10,8 pay ile Ankara, 81 bin 316 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. En az satış ise 130 konut ile Hakkari'de gerçekleşti. Türkiye genelinde satılan konutların 449 bin 508 tanesi ipotekli, 891 bin 945 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 oranında artarak 142 bin 713 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 25 bin 147 konut satışı ve yüzde 17,6 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 618 konut satışı ve yüzde 10,9 pay ile Ankara, 8 bin 975 konut satışı ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 20 konut ile Hakkari, 51 konut ile Şırnak ve 57 konut ile Bayburt oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artış göstererek 49 bin 76 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 34,4 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 9 bin 91 konut satışı ve yüzde 18,5 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 43,5 ile Erzincan oldu.

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,5 oranında azalarak 93 bin 637 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 16 bin 56 konut satışı ve yüzde 17,1 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,8 oldu. Ankara 9 bin 596 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 606 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 19 konut ile Hakkari oldu.

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azalarak 71 bin 792 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,3 oldu. İlk satışlarda İstanbul 12 bin 476 konut satışı ve yüzde 17,4 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 737 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 938 konut satışı ile İzmir izledi.

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 70 bin 921 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 12 bin 671 konut satışı ve yüzde 17,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 50,4 oldu. Ankara 8 bin 881 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 37 konut satışı ile İzmir izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,3 azaldı. Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5 bin 811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4 bin 352 konut ile Antalya aldı. Antalya'yı bin 318 konut satışı ile Bursa ve 871 konut satışı ile Aydın izledi.

Yabancılara 2016 yılı Aralık ayında ise bin 640 konut satışı gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Aralık 2016'da ilk sırayı 585 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 315 konut satışı ile Antalya, 140 konut satışı ile Bursa, 74 konut satışı ile Aydın izledi.

Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye'den 3 bin 36 konut satın aldı. Irak'ı bin 886 konut ile Suudi Arabistan, bin 744 konut ile Kuveyt, bin 224 konut ile Rusya Federasyonu ve bin 205 konut ile Afganistan izledi.

Aralık ayında ise Irak vatandaşları Türkiye'den 244 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 204 konut ile Suudi Arabistan, 153 konut ile Kuveyt ve 94 konut ile Afganistan izledi.

Türkiye genelinde 2016 yılında, erkekler yüzde 59,7 pay ile 801 bin 48, kadınlar yüzde 29,2 pay ile 391 bin 334 konut sahibi olurken, yüzde 2,2 pay ile 29 bin 88 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. İstanbul 63 bin 963 konut satışı ve yüzde 16,3 payla Türkiye'de kadınlar tarafından en fazla konut satın alınan il oldu. İstanbul'da 137 bin 565 konut erkekler tarafından alınırken, kadınlar ve erkekler tarafından ortak alınan konut sayısı 7 bin 186 oldu. Hakkari 22 konut ile kadınlara ve 107 konut ile erkeklere en az satışın gerçekleştiği il oldu.