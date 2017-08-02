En fazla parayı kira ve konuta harcandı

Medya takibinin önemli kuruluşu Ajans Press Türk halkının en çok harcama yaptığı tüketim başlıkları üzerine bir araştırma gerçekleştirdi. Ajans Press’in araştırmasına göre, hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalarda en yüksek payı yüzde 25,2 ile konut ve kira harcamaları oluşturdu. TÜİK’ten derlenen verilere göre İkinci sırayı yüzde 19,5 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları alırken toplam tüketim harcamaları içerisinde en düşük payı alan harcama grupları; yüzde 2,3 ile eğitim ve yüzde 2 ile sağlık harcamaları oldu.

Hane başına aylık toplam 3 bin 406 lira harcandı

Türkiye’de geçen yıl hane başına aylık harcama 3 bin 406 lira olurken bu rakam bir önceki yıl 3 bin 43 lira oldu. En çok harcamanın yapıldığı ilk beş başlıkta; kira ve konut ödemelerine aylık ortalama 858 TL harcama yapılırken, gıda ve alkolsüz içeceklere 665 TL, ulaştırmaya 618 TL, lokanta ve otellere 216 TL, mobilya ve ev eşyasına ise 215 TL harcama yapıldı.

Ajans Press ve PRNet’in gerçekleştirdiği medya analizine göre kira ve konut ödemeleriyle ilgili medyaya yıl boyunca 49 bin 468 basın yansıması tespit edilirken haberler içerisinde emlak ve kira ödemelerinde yaşanan artışlar geniş yansıma buldu. Gıda ile ilgili 131 bin 593, ulaşım ile ilgili ise 59 bin 240 haber yansıması tespit edildi. Sağlıkla ilgili ise medyaya 326 bin 700 haber yansıması çıktığı belirtilirken harcamanın en az olduğu sağlık, medyanın en çok konuştuğu başlık oldu.

