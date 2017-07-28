En fazla talep gören ünlü burunlar

Hastaların sıkça sordukları sorunun burun estetiği ile sevdikleri, beğendikleri bir yıldızın burnuna sahip olup olamayacakları olduğunu belirten Op. Dr. Bahadır Baykal, "Bir şarkıcının, aktör ya da aktristin burnunu çok beğenmek, hayranlık duymak normaldir ve bu durum beğeni olarak kalmalıdır. Ünlü birinin ya da bir başkasının burnunun aynısını talep etmek doğru bir yaklaşım değildir. Kim Kardashian ve Scarlett Johansson çok güzel kadın olabilir ama aynı burunların sizin yüzünüzde de aynı şekilde durması mümkün değildir. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir ve bu nedenle burun estetiği kişinin kendi ihtiyaçları doğrultusunda kişiye özel olarak tasarımlanmalıdır" diye konuştu.



Başka bir burnu kopyalamak doğru olmamakla birlikte, ünlülerin yüzlerini incelemek ve onların güzelliklerini konuşmanın da doktorlar açısından oldukça keyifli olduğunu söyledi. Op. Dr. Bahadır Baykal, Türkiye'de de sıklıkla adı geçen ünlülerin Beren Saat, Gökçe Bahadır, Neslihan Atagül, Elçin Sangu ve diğerleri olduğunu anlattı. Bu listenin uzayıp gittiğini anlatan Baykal, şöyle konuştu: "Listede kadınların isimleri çoğunlukta, erkeklerde ise kadınlara oranla, erkek yıldızların burunlarından fazla bahsetmemelerine rağmen yinede öne çıkan bir kaç isim var; Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit bunların başında geliyor."



Burnun yüzün tam merkezinde olmasının, onu en dikkat çeken yüz özelliği yaptığını söyleyen Op. Dr. Bahadır Baykal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kişi ile yüz yüze konuşurken ilk önce burnu dikkatinizi çeker. Bu nedenledir ki herkesin yüzüyle uyumlu, mükemmel bir burna sahip olma arzusu çok doğaldır. Bize gelen kişilerin birbirinden oldukça farklı estetik hedefleri mevcuttur. Mesela erkekler genellikle burun kemerinin küçültülmesi için burun estetiğinde çözüm ararken, kadınların hem kemer hem de burun uçlarında inceltme talebi var. Kadın erkek pek çok kişi burun ebatlarında küçültme, burun kemeri, burun ucu eğrilikleri, asimetrisi gibi çok çeşitli sorunlara çözüm ararlar. Bu düzeltmelerin nasıl olacağına ilişkin araştırma yapanlar beğendikleri ünlülerin burunlarından feyz alır. Buraya kadar her şey normal, doğru olmayan ise aynı burnun kopyalanmak istenmesidir."



Baykal'ın verdiği bilgiye göre, en fazla kopyalanmak istenen yabancı yıldızlar şöyle:

Kate Middleton; Birleşik Krallık Prensesi Kate Middleton'ın burnu düz yapısı ve burun üçünün çok iyi şekillenmiş olmasıyla neredeyse mükemmele yakın.



Angelina Jolie; Hollywood'un en güzeli aktristi. Angelina Jolie'nin mükemmel simetrideki burnu tüm yüz özellikleri ve ünlü dudaklarıyla harika bir uyum içerisinde.



Jessica Alba; sevimli düğme burnu pek çok kadını imrendiriyor. Çok geniş de değil çok dar da, tüm yüz özellikleri ile dengeli.



Scarlett Johansson; burun kemiği ve diğer burun bölümlerinin muhteşem yapılanmış olması çok güzel bir burnu beraberinde getirmiştir. Çok incelikli bir rinoplasti ameliyatı ile daha feminen bir görüntüye sahip olmuştur.



Charlize Theron'a hayran olmak için de elbette çok fazla sebep var iyi bir oyuncu ve güzel bir kadın olması da bunların başında geliyor. Burun ucundaki doğru hacimle tam olarak mükemmele yakın bir burna sahip. Burun ucu düzeltme ameliyatları oldukça zor ve burun estetiği cerrahinin deneyimli ve yetenekli olması gerekir.

Kim Kardashian'ın ise bu kadar göz önünde olup milyonlar tarafından takip ediliyor olması, doğal olarak onu popüler burun listesinin en başına koyuyor. Burun ucu oldukça inceltilmiş ve burun ucu ile dudak arasındaki doğru acı ile Kim Kardashian'ın burnu daha epey konuşulacak gibi."



Ünlü birinin burnunu kopyalamak isteyenlere, doğru beklentilerle gelenlerden daha fazla zaman ayırıp daha dikkatli incelediklerini söyleyen Op. Dr. Bahadır Baykal, şunları söyledi:

"Sonuçta bu hastaların beklentilerinin gerçekçi olmaması yaşayacakları hayal kırıklıklarını da beraberinde getirebilmektedir. Burun estetiği ile amaçlanan, yüzde denge ve uyumun iyileştirilmesi olmalıdır ve bunu başkalarının burnunu kopyalayarak gerçekleştirme şansınız yoktur. Herkesin burnu eşsiz ve kendine özeldir, burun estetiği ile burnunuzun daha iyi görünmesi sağlanır ve bu da ancak sizin ihtiyaçlarınıza yönelik özel bir tasarım yapılarak mümkün olacaktır."