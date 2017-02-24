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En fazla üretim Linyitte gerçekleşti

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti.

En fazla üretim Linyitte gerçekleşti

24 Şubat 2017 10:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Aralık ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2016 yılı Aralık ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 134 bin 608 ton, linyitin 4 milyon 513 bin 712 ton ve taşkömürü kokunun 370 bin 969 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 420 bin 690 ton, linyitin 4 milyon 703 bin 430 ton ve taşkömürü kokunun 439 bin 596 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,4 iken linyitte yüzde 96 olarak hesaplandı.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının yüzde 51,8’i termik santrallere, yüzde 15,5’i kok tesislerine, yüzde 5,1’i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının yüzde 84,7’si termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 99,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi. 

Etiketler: katı yakıt, kömür, linyit, TÜİK


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