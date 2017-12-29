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En genç Filistinli mahkum serbest bırakıldı

İsrail, cuma günü Filistin hapishanelerindeki en genç Filistinli mahkum olan 14 yaşındaki Melek Muhammet Yusuf el Galiz’i 8 ay tutulduğu Celezun mülteci kampından serbest bıraktı.

En genç Filistinli mahkum serbest bırakıldı

29 Aralık 2017 17:34

Serbest bırakılan Melek Muhammet Yusuf el Galiz, Tulkarim’in güneyindeki Cabara kontrol kapısında Mahkum İşleri ve Serbestleştirme İşleri Komitesi, ailesi ve Filistinli vatandaşlar tarafından karşılandı. Melek Muhammed, serbest bırakılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ancak mahkum arkadaşlarının içeride kalmasından üzgün olduğunu söyledi. Melek Muhammed, hapishanede zor şartlarda kalan kadın mahkumlara destek sağlanmasını istedi.

İsrail polisi, Melek Mahammed’i Kalandiya kontrol noktasında 8 ay önce gözaltına almıştı. 

Muhammed Rabah

Etiketler: filistinli mahkum, serbest

 

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