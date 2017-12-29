En genç Filistinli mahkum serbest bırakıldı

Serbest bırakılan Melek Muhammet Yusuf el Galiz, Tulkarim’in güneyindeki Cabara kontrol kapısında Mahkum İşleri ve Serbestleştirme İşleri Komitesi, ailesi ve Filistinli vatandaşlar tarafından karşılandı. Melek Muhammed, serbest bırakılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ancak mahkum arkadaşlarının içeride kalmasından üzgün olduğunu söyledi. Melek Muhammed, hapishanede zor şartlarda kalan kadın mahkumlara destek sağlanmasını istedi.

İsrail polisi, Melek Mahammed’i Kalandiya kontrol noktasında 8 ay önce gözaltına almıştı.

Muhammed Rabah