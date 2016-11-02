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En güçlü antioksidan bitkilerle sağlıklı kalmanın yolları

Medical Park Uşak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar, antioksidan yiyecekler ile sağlıklı kalmanın yolları hakkında bilgi verdi.

En güçlü antioksidan bitkilerle sağlıklı kalmanın yolları

02 Kasım 2016 11:45

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar, bedenin normal metabolik faaliyetleri sırasında meydana gelen ve hücrelere saldırarak yapılarını bozan moleküller olan serbest radikallerin ciddi hastalıklara neden olduğuna dikkat çekerken, antioksidanların hasara uğramış hücreleri koruyan maddeler olduğunu söyledi. Ceren Döğerli Kantar açıklamsına şöyel devam etti; “Yaş ilerledikçe beden daha fazla serbest radikale maruz kalır ve daha fazla serbest radikal üretir. Bununla birlikte vücudun doğal antioksidan üretimi yaşın ilerlemesiyle azalır. Yüksek düzeyde tahrip edici etkisi olan serbest radikallerden korunmak için meyve ve sebzelerin tüketilmesi gereklidir. Gerekli miktarda alınamaması halinde kanser, kalp hastalıklarını, damar tıkanıklıklığı, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların görülme olasılığı artar. Antioksidanlar bakımından yüksek olan yiyecekler Oksijen Radikali Emme Kapasitesi (ORAC) yüksek olan besinler olarak adlandırılır. Sağlıklı beslenmek ve serbest radikallerin hastalıklara neden olan olumsuz etkilerinden korunmak için ORAC değeri yüksek meyve ve sebzelere günlük beslenmede yer vermek gerekiyor.” dedi. Meyve ve sebzelerin antioksidan kapasitelerinin, içerdikleri antioksidan etkili bileşiklerin miktarına ve türüne bağlı olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar, her yiyeceğin aynı oranda antioksidan etki gösteremediğini söylerken şunlarıda ekledi; “Bir bitki ne kadar doğal ortamda yetişmişse, o denli kaliteli ve yoğun antioksidan üretiyor. Hormonlar, tarım ilaçları, yapay gübreler kullanılarak üretilen besinler ise doğal koşullarda yetişenlere göre daha az antioksidan etkiye sahip oluyorlar.” dedi.

SAĞLIKLI BESİNLER VE EN GÜÇLÜ ANTİOKSİDAN İÇEREN BESİNLER
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar sağlık besinleri ve en güçlü antioksidan içeren besinleri şu şekilde sıraladı;
ANTOSİYANİNLER : Mürdüm eriği, böğürtlen, karadut, kiraz
KATEŞİNLER : Siyah çay ve yeşil çay
LİKOPEN : Domates ve domates ürünlerinde, pembe greyfurt, karpuz, kayısı
BETA KAROTEN : Havuç, kavun, mango
RESVERATROL : Üzüm, yaban mersini, kızılcık
C VİTAMİNİ : Greyfurt, portakal, biber, brokoli, kivi, kuşburnu
E VİTAMİNİ : Badem, ayçiçeği çekirdeği, buğday tohumu
SELENYUM : Patates, ayçekirdeği, yumurta,
POLİFENOL : Yeşil çay, ahududu, soya, çilek, erik, elma, yaban mersini
GLUCOSINOLATES : Brokoli, brüksel lahanası, suteresi, karnabahar
LUTEIN : Brokoli, ıspanak, kara lahana, kırmızı üzüm, kivi
Ceren Döğerli Kantarson olarak; “Bitkilerdeki antioksidan bileşenlerin serbest radikallere karşı etkileri aynı olmadığı için antioksidan alımında çeşitlilik önem kazanır. Antioksidan bileşenlerin farklı kaynaklardan alınması gerekir.” Ifadelerine yer verdi. 

Ertunç Öztürk

Etiketler: Diyet Uzmanı Ceren Döğerli Kantar, Greyfurt, kara lahana, Medical Park Uşak Hastanesi, ORAC


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