En güzel doğum günü mesajları 2018 | Resimli doğum günü kutlama mesajları

En güzel doğum günü mesajları 2018! Bir çok kişi için özel günler arasındaki en önemli günlerden biri doğum günleridir. Herkes doğum günlerinde yakınları tarafından hatırlanmak ister. Eşiniz, dostunuz, öğretmeniniz, anneniz, babanız, kardeşiniz veya bir yakınınızın doğum gününü kutlamak için haberimizdeki en güzel doğum günü mesajlarından birini seçip sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. En güzel resimli doğum günü kutlama mesajları 2018 ile sevdiklerinizin doğum gününü Whatsapp, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya mecralarından da kutlayıp mesajlarınızla onları sevindire bilirsiniz. İşte sevdiklerinizi mutlu edeceğiniz En güzel doğum günü mesajları...

-Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dileğiyle… Doğumgünün kutlu olsun!

-Sen benim mutluluğum, hayatımın en güzel varlığısın... Doğum günün kutlu olsun...

-Sana daha nice mutlu yıllar, ömür boyu huzurlu, stressiz ve mutlu bir yaşam diliyoruz...

-Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım…

-Fedakâr olan insan, gönülden sevendir. Yürekli olan insan, kendini bilendir. Umutlu olan insan, yaşamı sevendir. Unutmayan bir arkadaş ise uğrunda ölmeye değendir. Doğum günün kutlu olsun arkadaşım…

-Arkadaş vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz arkadaşlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Mutlu yaşaman dileğiyle doğum günün kutlu olsun arkadaşım…

-Sıradan bir arkadaş, sizi asla ağlarken görmez. Gerçek arkadaşın omuzları, sizin gözyaşlarınızdan sırılsıklam olmuştur. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım…

-Senin sevginin yeri gönülde hep özeldir. Seni sevmek her şeyden güzeldir. Nice insanlar gördüm ama senin varlığın bin insana bedeldir. İyi ki doğdun.

-Kimine göre sevmek ölmek demektir kimine göre ölmek sevmek demektir ama asıl gerçek ölümüne sevmektir. İyi ki doğdun.

-Bugün mutlu olursun, dertlerini unutursun. Doğum günü bugün senin daha ne diye somurtursun.

-Ah canım! Yaşlandın mı sen! Merak etme sen tanıdığım en tatlı ihtiyarsın. İyi ki doğdun.

-İyi ki doğdun… Bu mesajı sakla seneye masraf yaptırma… Seni seven en yakın arkadaşın doğum gününü yine unutmadı bak. İyi ki doğdun nice yaşlara…

-Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. Sevgi dolu kalman ve mutlu olman dileğiyle… Doğumgünün kutlu olsun!

-Elma dala asılsın, arkadaşım nasılsın, geçirdiğimiz o günler romanlarda yazılsın. Doğum gününde burnun kapıya kısılsın. Nice nice yıllara...​

-Her yıl doğum günü pastana eklenen ekstra mum, sana ekstra mutluluk getirsin. Doğum günün kutlu olsun!

- Kalbin her zaman mutlululuğu bulmak için sana rehberlik etsin, çünkü sen her şeyi hak ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun!

-Keşke dünyanın en iyi arkadaşı olabilseydim, ama senden daha iyi bir arkadaş olmanın yolu yok. Doğum günün kutlu olsun!

-Bazı insanlar yaşlı görünür, genç hisseder. Bazı insanlar genç görünür, yaşlı hisseder. Senin gibiler ise, her zaman genç görünür ve genç hisseder. Doğum günün kutlu olsun!

-Bazı insanlar kahramanlara inanmaz. Çünkü daha seninle tanışmadılar. Mutlu yıllar!

-Hayatını gülümsemelerine göre ölç, gözyaşlarına göre değil. Mutlu yıllar!

-Yeni yaşında da hep olduğun gibi sevgi dolu, mutlu ve neşeli kal, her şey gönlünce olsun… Doğum günün kutlu olsun..

-Yaşa.. Sev..Gül..! Bunlar eksik olmasın yaşamında. yaşın kaç olursa olsun nice mutlu, neşeli ve yaşam dolu yaşlara..

-Şu hayatta eşsiz bir güzellik varsa o da kalbindedir! Yaşamın bundan sonrası kalbinin güzelliği gibi geçsin. İyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun..

-Zaman çok kısa, her yeni yaşında mutluluğa uçarak ulaşmanı, bu hayatı tüm güzellikleriyle yaşamanı istediğimi bilmeni istiyorum. Nice yaşlara, doğum günün kutlu olsun. .

-Sana yüz binlerce öpücük ve kucak dolusu sevgi yolluyorum. Bil ki unutulmadın. Aramızda mesafeler olsa da her zaman kalbimdesin. Doğum günün kutlu olsun.

-Kalbin hangi güzel şey için çarpıyorsa her doğan güneş sana onu getirsin Doğum günü kutlu olsun

-Sana dünyanın en güzel hediyesini vermek isterdim, ama seni sana veremem ki?

-Sevgili dostum, yeni yɑşındɑ her şeyin gönlünce olmɑsı dileklerimle. Seni seven tek ve kɑdim dostun.

-Yanında değilim ama bil ki kalbinin en derin yerinde bu özel günü seninle birlikte kutluyorum. Doğum günün kutlu olsun.

-Yılların eskitmediği, yeniliklerin üzmediği, dostların yanında olduğu nice yıllar geçirmen dileğiyle doğum günün kutlu olsun.

-Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…

-Arkadaşlar yıldızlar gibidir, onları her zaman göremezsin ama senin için her zaman var olduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin... Doğum günün kutlu olsun...

-Doğduğunda güneş gibi etrafına aydınlık saçarak girdin hayata... Hep sevgiyle mutlu yaşa... Nice yaşlara, doğum günün kutlu ve mutlu olsun...

-Yeni bir yıla başlarken, sağlık ve mutluluk diliyorum. Acıların, felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice yıllara…

-Dilerim yeni yaşında mutlulukların en güzelini yaşar, başarı merdivenlerini rahatlıkla tırmanırsın ve dilerim yüzün hep güler, neşeni hiç yitirmezsin. İyi ki doğdun.

-Sen benim mutluluğum, hayatımın en güzel varlığısın. Doğum günün kutlu olsun.

-Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Nice yaşlara!

-Tonton bir Nine olduğunda bahçendeki sandalyene oturup eski günlerine daldığında hatırlamak istediğin kadar güzel günler seninle olsun. Doğum günün kutlu olsun.

-Üzgünüm, belki yanında değilim ama bil ki kalbimin en derin yerinde bugünü seninle beraber kutluyorum. Yakında görüşmek üzere, Nice yaşlara…

-Geçmişe bakan geleceği göremez. Geleceği göremeyen ilerleyemez. Hayatta hep emin adımlarla ilerle. İyi ki doğdun.

-Bugün bir yaşını daha doldurmanın mutluluğunu yaşarken geleceğin sana kalbindeki tüm dilekleri vermesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.