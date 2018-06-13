En güzel ve en yeni Ramazan Bayramı Mesajları 2018 Ramazan Bayramı mesajları ve smsleri |15 Haziran 2017 Cumartesi

Ramazan ayını güzelce değerlendirip nihayet bayram gününe eriştik. 2018 yılı Ramazan bayramı 15-16 ve 17 Haziran 2018 günlerinde tüm Müslüman alemince kutlanıyor. 2018 Ramazan Bayramı en yeni ve en güzel mesajları sitemizde sizlerle.

Müslümanlar 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif ayını uğurlamanın hüznünü yaşarken bir yandan da Ramazan Bayramı'na ulaşmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyor. Resimli bayram mesajlarını sevdiklerinize atarak bayramını kutlayabilirsiniz.

İHA.COM.TR OLARAK BAYRAMINIZI EN İÇTEN DİLEKLERİMİZLE KUTLUYOR ; SEVDİKLERİNİZLE BİRLİKTE MUTLU BİR BAYRAM GEÇİRMENİZİ DİLİYORUZ

Bayram mesajları için sayfamıza bakabilirsiniz. Ramazan bayramı dolayısıyla yüzbinlerce kişi bayram mesajlarıyla sevdiklerine iyi dileklerini paylaşıyor. En güzel, ve özel resimli mesajları haberimizde sizler için hazırladık. Bayram mesajlarını yollamak için iha.com.tr'yi takip edebilirsiniz.

İşte en güzel ve yeni sevdiklerinize bayram ve resimli bayram mesajları

Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoş geldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak 'merhabadır' bayramlar. Şeker bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun?

Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için. Bayramınız kutlu olsun.

Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

Sana gelen her iyilik Allah'tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekânın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah ile dolu Ramazan Bayramın mübarek olsun.

Hayat nefes aldığımız kadardır, gerçek olan güzellikler yaşandıkça anlaşılır, bu güzel günde birlikte yaşamanın ümidi ile Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

Güzel Düşünceler Nefeslere Dolarsa Güzel Dualar Olur, Dua ise Yüce ALLAH'a Gider Nur Olur, Gökyüzünde Buluşan Dualarımızın NurLanması ümidiyle Bayramınızı Kutlarım..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, Kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, bayramınız kutlu olsun.

Her şeyin rahatça yenip içilebildiği mübarek 11 aylar başlamıştır. Hayırlı bayramlar…

En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

Yüreklerde bir esinti ve barış paylaşımına en sıcak merhabadır bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun…

Dualarım Sizinle Birdahaki ramazan Bayramında Güzel Anılara imza Atmak dileği iLe Ramazan Bayramınız Hayırlı Olsun.

Dünya'da ve ahirette hakiki bayramları yapabilmek temennisiyle Ramazan Bayramınızı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

Adaletin terazisi, Varlığın Yaratıcısı, merhametin tek göstergesi Olan Yüce Yaratan ALLAH Hayırlı Dualarda Bulunan Muminlerinin Dualarını Kabul Eder, Bu hayırlı bayramda Dualarımız Yüce ALLAH a Mübarek Ramazan Bayramınız Hayırlara Vesile Olur inşallah.

Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Kurban Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda... Ramazan Bayramın mübarek olsun!

Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

Bugün Bayram! Mübarek Ramazan Bayramı Tüm insanlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramı’nı doya doya yaşıyalım. Hayırlı bayramlar.

-Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesini diliyorum… İyi bayramlar!

- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

-Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

-Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

- Dua Kapılarının Ağzına Kadar Açık, bela Ve Kötülüklerin Arındırıldığı Bu Güzel Günde Bayramınızı Tüm Sevdiklerinizle Birlikte Hayırlı ve Mutlu geçirmeniz Dilegiğyle Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutlarım.

-Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.İYİ BAYRAMLAR…

-En delice esen seher yeli, en güneşli günler, en parlak gecedir bayramlar. Ramazan Bayramınız kutlu, her şey gönlünüzce olsun.

-Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

- Çılgınca Esen Rüzgar, Kavurucu Güneşli terleten günler, Yıldızlarla Dolu Bir Dünyadır Bayramlar, Ramazan Bayramınız Mübarek olsun herşey istediğiniz Gibi Olsun inşallah.

-Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Ramazan Bayramınız bereketli olsun!

- Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu Ramazan Bayramınızın yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Ramazan Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun!

-Mübarek Ramazan Bayramı Sana ve Ailene Bol Mutluluk Bol Huzur Ve Refah bir Hayat Getirsin, Bu Bayramın Güzelliğini ve Bereketini Evine Getirsin Kalbine İman Nefesine güç versin. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun..

-Ramazan Bayramınız kutlu, yüreğiniz umutlu, umutlarınız atlı, sevdanız kanatlı, mutluluğunuz katlı, sofranız tatlı, mekânınız tahtlı, ömrünüz bahtlı, yuvanız bereketli olsun…

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların kabul olsun bu bayramda… Ramazan Bayramın mübarek olsun!

- Mululuk, Huzur, Hayırlarla Dolu Bugünden Daha Güzel yarınlar Diliyorum Mübarek Ramazan Bayramınızı Kutluyorum.

-Damağınızı, ruhunuzu ve çevrenizi tadlandıran, mutlu, umutlu, bereketli bir bayram dileriz.

- Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun!

-Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin öyle içten samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi Bayramlar.

- Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

-Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Bayramın kutlu olsun…

- Bizi yataran ALLAH a şükürler Olsun, Bütün müslümanlara Hayırlı Olsun, Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

-Bayramlar berekettir,umuttur,özlemdir.Yarınlar niyettir ve duaların kabül olsun , sevdiklerin hep seninle olsun Bayramınız Kutlu Olsun.

-Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun.Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın Bayramın Kutlu Olsun

-Bu Mübarek Ramazan Bayramı’nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

-Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gercek olsun,acılar unutulsun,dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun.

-Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

- Mübarek Ramazan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Bayram tüm insanlığa hayırlı olsun!

Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Ramazan Bayaramınız Mübarek Olsun.

- Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara…

-Ramazan Bayramı.nın ulusumuzun diriliğine, mazlumların kurtuluşuna, insanlığın huzur, barış ve hidayetine vesile olmasını dileriz.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Bayramınız mübarek olsun.

-Bu değerli Ramazan Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

-Bayram sabahları, demli bir çay, su böreği, bayram şekerleri, şeker isteyen çocuklar, Ramazanlık hayvanların sesleri, bir telaş bir koşturmaca. Köprü hep kalabalık, bayram programları, kolonya ikramları, bayram harçlıkları, uzun bayram tatilleri, ev gezmeleri, kısa hal hatır sormalar, el öpenlerin çok olsunlar ve daha bir dolu küçük ayrıntı. Hayatın üzerindeki ‘pause’ düğmesine dokunun… www.yenisafak.com Kısa bir süre için hayatı durdurun. Mutlu bayramlar…

-Birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik eder, mutluluklar dilerim.

-Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Bu Mubarek Bayramda Kalplerinizde Barış Gözlerinizde Umut Atrafınızda Sevgi olsun Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun.

-Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın. Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun. Ramazan Bayramınız hayırlara vesile olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah’a sonsuz şükürler olsun! Ramazan Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

Heyecan ve özlemle beklenen kutsal Ramazan Bayramı geldi, hoşgeldin. Mübarek bayram ulusumuza sağlık, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirsin. Hayırlı bayramlar dileğiyle.

- Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindekikeder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Ramazan Bayramınızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar!

Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar!

- Kalpler vardır sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır dostluğu paylaşmak için ve bayramlar vardır sevgi ile kucaklaşmak için.Bayramınız kutlu olsun.

-Bizim hayatımızda nehirler vardır, köpüklerinde umutlarımızı yüzdürdüğümüz ve bizim ömrümüzde güzel insanlar vardır, görünmeyince ölesiye özlediğimiz Bayramın Kutlu Olsun

-Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah”a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur”a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

-Bu değerli Ramazan Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

- Melekler kapı kapı dolaşırkenbin melek çalsın kalbinin kapısını ve Yaradan hiç söndürmesin içindekiumut ışığını.Ateşin yakmadığı İbrahim”i,kuyunun boğmadığı Yusuf”u ,bıçağın kesmediği İsmail”i koruyan RABBİM Seni ve sevdiklerini korusun.İyi bayramlar!

-Dilerim rahmet yağsın hayat bahçenize…Dilerim güneş doğsun gönül evinize…Dilerim güller açsın gülen yüzünüzde…Nice güzel bayramlar yaşatsın RABBİM HEPİMİZE.Daha nive güzel bayramlara dileğiyle Bayramınız Kutlu Olsun…

Bu değerli Kurban Bayramı.nda, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

- Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

- Kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi yüce Allah'a sonsuz şükürler olsun! Ramazan bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun.

- Bir damla ümit serpilsin yüreğine, bir damla mutluluk dolsun günlerine , binbir duan kabül ve Bayramın Kutlu Olsun

- Sevgi söze dolarsa dua olur, dua Allah'a ulaşırsa nur olur, aynı yolda birleşen dualarımızın nur'a dönüşüp Rabbimize ulaşması dileği ile Bayramın Kutlu Olsun

- Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Ramazan Bayramını doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Ramazan Bayramları dileğiyle.

- Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.