Türkiye’de bu işi yapan iki kişiden biri olan Ali Satı, 5 yıl önce götürdüğü tamircide aracının aynasını istediği gibi yaptıramayınca ikinci el otomobil aynası toplamaya başladı.

Bu durum öyle bir hal aldı ki kaporta ustası olan Ali Satı, mesleğini bırakıp, ikinci el araç aynasını toplamaya başladı. Türkiye’nin her yerinden topladığı ikinci el aynalarla koleksiyon yapan Satı’nın elinde dünya da üretilen tüm otomobillerin aynası mevcut.

Araç aynalarının yüzde 80’inin yurt dışında üretildiğini ifade eden Ali Satı, “Ben ikinci el aynaları toplayarak ülkemizin parasının dışarıya gitmesini küçük de olsa engel oluyorum. Çünkü otomobil aynalarının yüzde 80’i yurt dışında üretiliyor. Bu da ülkemizdeki dövizin yurt dışına gitmesine sebep oluyor. Ben Türkiye’nin her yerinden topladığım sağlam ikinci el aynaları burada onda bir fiyatına satıyorum. Bu da ekonomiye katkı oluyor. Ben aslında kaporta ustasıyım, 5 yıl önce aracımın aynasını yaptırmak için aynacıya götürdüm. Aracımın aynasını benim istediğim gibi yapmadılar. Bu duruma kızarak ikinci el ayna toplamaya başladım. Şu anda elimde 40 bin adet otomobil aynası var, bu aynaları orijinal fiyatının onda bir fiyatına isteyenlere satıyorum. Ayna koleksiyonumun en değerli parçası olan çok değerli 1960 model orijinal bir ayna var onu kesinlikle satmayı düşünmüyorum” dedi.

Burak Türker