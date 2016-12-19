Bu güne kadar birçok gerçekleştirmiş olduğumuz eşya taşımacılık projesi ile birçok kuruma nakliye hizmeti verdik. Başarılı hizmetlerimiz sonrasında ise birçok başarı sertifikası ve teşekkür belgeleri almaya layık görüldük. Bunun sonucunda ise Ankara başta olmak üzere Türkiye genelinin en iyi Ankara nakliyat şirketi olmaya layık görüldük.

Nakliyat hizmeti öncesinde müşterilerimize sunmuş olduğumuz ücretsiz ekspertiz desteği ile tüm taşımacılık riskleri önceden göz önünde bulundurularak size özel taşımacılık programı hazırlanır. Bu program genelinde taşınacak eşyalar için kaç personel çalışması gerektiği, yeterli büyüklüğe sahip aracın belirlenmesi, kullanılacak ambalajlama malzemelerinin seçimi, sigorta kapsamı, bina kat durumu gibi birçok detay önceden değerlendirilerek siz değerli müşterilerimize kusursuz hizmet sunulması amaçlanır. Hizmet kapsamı hakkında müşterimize detaylı bilgi aktarıldıktan sonra eşya sigortasının yapılması ve sözleşme kapsamında belirtmiş olduğunuz tarihlerde eşyalarınızın taşımacılığı sağlanır.

Nakliye gününde ilk olarak personellerimiz eviniz içerisindeki büyük türde olan mobilya eşyaların demontesini yapmakla işe koyulur. Demonte işlemi eşyayı profesyonel bir şekilde birbirinden ayrılma işlemine denilmektedir. Sadece mobilya eşyalara uygulanmaktadır. Ayrılan eşyaların her parçası ise özel numara sırası verilerek paketleme işlemi yapılır. Eşyanın gideceği yerde ise önceden verilen numara sırasına göre eşyanın birleştirme işlemi yapılır.

Paketleme işlemlerinde kullanmış olduğumuz tüm malzemeler ev eşyaların paketlenmesinde kullanılan birinci sınıf paketleme malzemelerinden oluşmaktadır. Eşyanın hiçbir şekilde zarar görmemesi adına birinci sınıf paketleme malzemeleri kullanarak müşterilerimizin tüm eşyalarını hasarsız nitelikte taşıyacağımızın garantisini vermekteyiz.

Kırılacak türde bulunan tüm tabak, bardak, porselen, yemek takımı vb. eşyalar ilk olarak kraft kağıtlara ve daha sonrasında ise havalı naylonlara sarılarak taşınmaya hazır hale getirilir.

Çankaya Nakliyat olarak mobilya eşyaların demonte ve paketleme işlemi tamamlandıktan sonra kumaş türündeki eşyaların paketlenmesine sıra gelir. Bu eşyalar kraft kağıt, streç naylon, havalı naylon vb. malzemeler kullanılarak paketlenmesi yapıldıktan sonra araç içine personellerimiz tarafından yerleştirilir ve istediğiniz adrese götürülmek üzere yola çıkar.

Nakliyat hizmetlerinde tüm Türkiye’nin her il ve ilçesine profesyonel şehir içi, şehirler arası taşımacılık hizmeti sağlamaktayız. Müşterilerimizin nakliyat hizmetlerinden olan beklentilerini biliyor, size özel çözümler üretiyoruz.

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