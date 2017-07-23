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En iyi dostu karga oldu

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde, sık sık yuvasından bahçelerine düşen yavru kargayı sahiplenen Vedat Özburun, adeta dost olduğu kargayı ağzıyla besliyor.

En iyi dostu karga oldu

23 Temmuz 2017 11:26
En iyi dostu karga oldu - Tıkla İzle

Saruhanlı’ya bağlı Kepenekli Mahallesi'nde esnaflık yapan Vedat Özburun, annesinin Manisa’da bulunan evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kargaya sahip çıktı. Yuvasından düşen yavru kargayı başka hayvanlara yem olmaması ve açlıktan ölmemesi için evde beslemeye başlayan Özburun, aile bireylerinin de her geçen gün alıştığı kargayı ağzıyla besliyor. Yavru karganın artık aileden biri olduğunu söyleyen Özburun, “Bu kargayla annemin Manisa’daki evinde tanıştık. Annemin bahçeli evindeki ağaçta bulunan yuvasından düştü. İlk seferinde biz tekrar ağaçtaki yuvasına koyduk ama o her defasında düşmeye devam etti. Biz de baktık bu şekilde olmayacak, aldık Saruhanlı’daki evime getirdik. Burada da bir hafta kadar kafeste besledik ancak tavırları çok insancıl olunca kafesten çıkarıp birlikte yaşamaya başladık. O da bu halinden çok mutlu. İnsanlara çok yakın bir hayvan. Sürekli eve girip çıkar. Ona çok alıştık” dedi. 

Etiketler: karga, manisa


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