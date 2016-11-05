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En iyi haber kanalı ödülü TGRT Haber’e

Erzurum Erenleri ödülleri sahiplerini buldu. Erzurum Arena ve Yesevi Kültür Ocakları iş birliği ile düzenlenen ödül gecesinde en iyi haber kanalı ödülü TGRT Haber’e verildi.

En iyi haber kanalı ödülü TGRT Habere

05 Kasım 2016 23:54
En iyi haber kanalı ödülü TGRT Haber’e - Tıkla İzle

Erzurum’un ulusal anlamdaki ilk ödül gecesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda gerçekleştirildi. Geceye Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan başta olmak üzere çok sayıda Erzurumlu katıldı. Modacı Yeşim Erbek'in '7'den 70'e Teröre Hayır Defilesi' düzenlendiği gecede sahne alan Halk Müziği sanatçısı Aysun Gültekin Erzurumlulara keyifli anlar yaşattı.

En iyi haber kanalı TGRT Haber
Gecenin sonunda Erzurum basınından Erzurum Arena ve Yesevi Kültür Ocakları iş birliği ile düzenlenen “Erzurum Erenleri” ödülleri sahiplerini buldu. 19 kategoriden oluşan ve SMS oylarıyla düzenlenen ankette onbinlerce oy kullanıldı. Bürokrasi, sanat, spor, STK dünyasından bir çok ismin adayları arasında bulunduğu ödül töreninde TGRT Haber, en iyi ulusal haber kanalları dalında ödül almaya layık görüldü. Gecede TGRT Haber adına ödülü muhabir Emir Kaan Kalyoncu aldı.

Ödülden dolayı mutluluğunu dile getiren Kalyoncu, “Gerçekten çok güzel bir etkinlik ve organizasyona imza attınız. Bu önemli ödülü bize layık gördüğünüz için çok onure olduk. Bugün TGRT Haber’i temsilen buradayım. Kurumum ve şahsım adına bu ödülü bize layık gördüğünüz için tekrardan şükranlarımı sunuyorum’’ diye konuştu. 

Etiketler: TGRT Haber


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