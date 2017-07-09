En iyi ıhlamur 5 bin TL değer gördü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Şarköy Belediyesi, Şarköy Ziraat Odası Başkanlığı, Beyoğlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Beyoğlu Muhtarlığı ve Beyoğlu Köyü Derneği tarafından 9'uncusu düzenlenen 'Ihlamur Şenliği' Şarköy ilçesinde gerçekleştirildi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin de desteklediği şenliklerde amaç ıhlamur üretimine, bilinçli tüketime katkıda bulunmak ve ıhlamur üretimine dikkat çekmek. Şarköy İlçesi Beyoğlu Mahallesinde yapılan şenliklere Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, Şarköy Ziraat Odası Başkanı Ömer Dizgen, Beyoğlu Hizmet ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Özcan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Ihlamur, tarihin içinden damıtılarak günümüze kadar gelen bitki"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Hacı Aslan, ıhlamur bitkisinin önemine dikkat çekerek, "Bu etkinlik ıhlamur gibi çok kıymetli bir bitkinin, onun türevleri ve getirisi olan birtakım sosyal dayanışma gibi ilişkilerinin gelişmesinde de vesile oluyor. Tarihin derinliklerinden adeta damıtılarak günümüze kadar gelen bir takım kazanımların gelecek kuşaklara aktarımını sağlayan bu etkinlikler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin en önem verdiği hususlar arasında yer almaktadır. Ülke genelinde devletin resmi rakamları ile her yıl 2 bin 188 etkinlik kutlanıyor. Bunların büyük bir bölümü bitkisel ve hayvansal ürünlere ilişkin. Sayısal anlamda da Tekirdağ ili 36 etkinliği ile 13'üncü sırada yer alıyor. Bu bizim ne kadar geniş bir yelpazede ürünümüzün olduğunun somut bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

"Ihlamur üretiminde 5'inci sıradayız"

Ihlamur bitkisi üretiminde Türkiye genelinde Tekirdağ'ın 5'inci sırada yer aldığını sözlerine ekleyen Aslan, "Ihlamur bitkisi üretiminde Türkiye'de Bolu, Düzce, Samsun ve Tokat'tan sonra beşinci sırada Tekirdağ ilimiz yer alıyor. Maalesef Ihlamur gibi değerli bir bitkiye gereken önem verilmiyor. Köyden kente göç, kısal bölgelerde yaşlı nüfusun fazla olması bu durum için yeterli bir sebep değildir. Son yıllarda Ihlamurun ülkemizdeki tüketimi artış göstermektedir. Bizler bu tarz bitkilerin kırsal bölgelerdeki ailelere önemli ölçüde gelir kaynağı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Tekirdağ-İzmir yolunun sol tarafında kalan Şarköy'ün tüm kırsal mahalleleri, Malkara ve Süleymanpaşa İlçelerinin bazı mahallelerinde üç yıldır bir proje çalışması yapıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak çok geniş görev, yetki ve sorumluluğa sahibiz. 11 ilçe 282 kırsal mahallede çok farklı konularda vatandaşlarımızın yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz. Ihlamur kıymetli ve getirisi de bir o kadar fazla olan bir bitki. Bugün burada en az diğer konular kadar önemli olan bir konuya da dikkat çekmek istiyorum ve `Ihlamur bitkisine sahip çıkalım' diyorum. 9'uncu Ihlamur Şenliği'nin tüm Tekirdağ'a hayırlı olmasını diliyor daha nice yıllar bu şenliğin kutlanması umuduyla şenliğe katılan, destek ve emek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

En İyi Ihlamur 5 Bin TL

Konuşmaların ardından şenlikte en iyi teklifi veren Şerafettin Terzi ıhlamur ağası olarak seçildi. Bu yıl 9'uncusu yapılan Ihlamur Şenliğinde kıran kırana geçen açık arttırmada, en iyi ıhlamura 5 bin TL'lik teklif veren Terzi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu senede ağalığı kimseye kaptırmadı. Yaklaşık 6 kişinin yarıştığı açık arttırma 2 bin TL'den başlarken, en iyi son teklifi Şerafettin Terzi vererek, ağalık unvanını tazeledi. Açık arttırmada ağa olarak seçilen Şerafettin Terzi burada yaptığı konuşmada, "Bu çok güzel ve anlamlı bir görev. Burada bu görevi en az benim kadar iyi yapacak ağabeylerim var. Beni bu anlamlı göreve bir kez daha layık gören herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şenlik, daha sonra konuşmaların ve ıhlamur ağasının seçilmesinin ardından piknik ortamında geçerken, Rumeli şarkıları ve Arif Şentürk'ün sahne gösteriyse katılanlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

