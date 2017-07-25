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En iyi kareyi çek, ödülü kap

Zeytinburnu’nu anlatan en iyi kareyi yakalamak için bu yıl 7’ncisi düzenlenen Geleneksel Zeytinburnu Fotoğraf Yarışması’na kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Birincinin 12 bin TL ile ödüllendirileceği yarışmaya başvurular 01 Aralık 2017 Cuma günü sona erecek.

En iyi kareyi çek, ödülü kap

25 Temmuz 2017 09:40

Zeytinburnu Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) işbirliğiyle organize edilen Zeytinburnu Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda kayıtlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 7’ncisi düzenlenen, toplam 103 bin TL ödüllü fotoğraf yarışmasında amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Zeytinburnu’nun herhangi bir bölgesinde çekilmiş, renkli veya siyah-beyaz bir fotoğrafla en iyi görüntü ve kompozisyonu yakalamaya çalışacak.
Ünlü Foto Muhabir Ara Güler’in seçici kurul üyeleri arasında yer alacağı jüride; Haluk Çobanoğlu, İsmail Küçük, Murat Gür, Mustafa Yılmaz, Süleyman Gündüz ve Uğur Günyüz gibi usta fotoğraf sanatçıları da yer alacak.

Amatör veya profesyonel şartı yok

Yarışmacıların en fazla 4 adet fotoğrafla katılabileceği kıyasıya mücadelenin sonunda; birinci 12 bin TL, ikinci 8 bin TL, üçüncü 6 bin TL, Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü sahipleri 4 bin TL, Jüri Özel Ödülü sahipleri 3 bin TL, Teşvik Ödülü sahipleri (5 adet) 2 bin TL ve Sergilenmeye Değer Eser sahipleri (60 adet) bin TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada dereceye giren isimler, para ödülünün yanı sıra fotoğraflarını sergileme ve Zeytinburnu’nu anlatan birçok tanıtım filminde ve kitaplarında yer alma fırsatını da yakalayacak. 11 Aralık 2017 Pazartesi günü sonuçların açıklanacağı fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğrafçılar, ödüllerine 30 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sergi ve ödül töreninde kavuşacak.
Sadece internet üzerinden başvurunun kabul edildiği fotoğraf yarışmasına katılmak isteyen yarışmacıların “www.tfsfonayliyarismalar.org” adresinden kayıt yaptırmaları yeterli. 


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