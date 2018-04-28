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En iyi spiker Mehmet Aydın

Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalları sıralamasında ikinciliğe yükselen TGRT Haber, Mehmet Aydın’ın sunumuyla ana haber kategorisinde ‘en iyi’ seçildi.

En iyi spiker Mehmet Aydın

28 Nisan 2018 06:50

Türkiye Gençlik Ödülleri açıklandı. Ana haber kategorisinde, TGRT Haber gençler tarafından ‘En İyi’ seçildi. Bu yıl dördüncü defa düzenlenen “Türkiye Gençlik Ödülleri” için gençler tarafından 6 milyon 72 bin 22 oy kullanıldı. 39 farklı kategoride, 390 aday, Türkiye Gençlik Ödülü’nü almak için kıyasıya yarıştı. Yeni formatıyla dikkat çeken, sürekli canlı ve 7/24 sadece haber yayını yapan TGRT Haber, şubat ve mart aylarında Türkiye’nin en çok seyredilen haber kanalları sıralamasında 2. sıraya yükselmişti. TGRT Haber’in bu başarısı, gençler tarafından da karşılıksız kalmadı. Kategorilerden biri olan ‘Ana Haber’ dalında Mehmet Aydın’ın sunumuyla TGRT Haber, ‘En İyi’ seçilerek ödül almaya layık görüldü. “Türkiye Gençlik Ödülleri” Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş kapsamlı kategori oylaması özelliğini taşıyor. Ödül töreni, Dünya Gençlik Politikaları Derneği ve MCD Gençlik Ajansı tarafından “Gençlik Otobüsü” projesi kapsamında düzenleniyor. 14 Mayıs tarihinde Maslak TİM Show Center’da yapılacak olan tören; iş, sanat ve spor camiasından birçok ünlü ismi bir araya getiriyor.

 

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