En iyi Türk filmleri | En çok sevilen Türk filmleri listesi

Unutulmaz en iyi Türk filmleri ile Türk sinema tarihinin en iyi Türk filmleri içinde “En Çok Sevilen 10 Türk Filmi listesi” Eski Türk filmleri ve yeni Türk filmleri içerisinde en çok sevilen sinema filmleri haberimizde..

Hababam Sınıfı (Ertem Eğilmez, 1975) IMDB: 9.5

Bir Ertem Eğilmez klasiği olan eski Türk filmi Hababam Sınıfı, aldığı yüksek puanı ile listemizin başında yer alıyor. Keskin zekaları sayesinde tüm öğretmenlerini avuçlarında oynatıp okul düzeni ve eğitim sistemini alaşağı eden bu birbirinden renkli karakterdeki öğrenciler hem okulun hem de sinemamızın en yaramaz sınıfı olma özelliğinde.

Selvi Boylum Al Yazmalım (Atıf Yılmaz, 1978) IMDB: 8.8

Türk sinemasının baş yapıtlarından. Türkan Şoray’a en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran Atıf Yılmaz imzasıyla beyaz perdeye aktarılmış film. Selvi boylu yakışıklı İlyas ile al yazmalı güzeller güzeli Asya’nın yerli aşk filmi. Sevgi mi, emek mi? Sorusuna cevap arayan eski Türk filmi.

Eşkıya (Yavuz Turgul, 1996) IMDB: 8.5

İzlenmesi gereken Türk filmleri arasında 1996-2001 yılları arasında Türk sinemasının en yüksek gişe hasılatı elde eden Türk filmi oldu. O dönem çöküş yaşayan Türk film sektörünün kaderini değiştirdi. 35 yıl sonra hapisten çıkan eşkıya çocukluk aşkını bulmaya İstanbul’a gitmiştir. En iyi Türk sinema filmlerinden biri olan Eşkıya filminde Şener Şen, Uğur Yücel başrolde.

Her şey Çok Güzel Olacak (Ömer Vargı, 1998) IMDB: 8.2

Ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın ilk filmi. Yönetmenliğini Ömer Vargı’nın yaptığı film 1998’de vizyona girdiğinde yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Neşeli, esprili, bir o kadar da üçkâğıtçı "Altan" tiplemesini canlandıran Cem Yılmaz, hem kendisini hem de abisi Nuri'yi (Mazhar Alanson) komik, duygusal ve tehlikeli bir maceraya sürüklüyor. Bu trajikomik Türk filmi sizi bir yandan güldürecek bir yandan düşündürecek.

Canım Kardeşim (1973) - Puan: 8.8

Küçük Kahraman, ağabeyi ve ağabeyinin sadık arkadaşı Halit, birlikte yoksul ama neşeli bir hayat sürdürmektedir. Yapılan sağlık taramalarının ardından kan kanseri olduğu anlaşılan Kahramanın en büyük isteği ise bir televizyondur. Halit ve ağabey bundan sonra tüm güçlerini bir televizyon alabilmek için harcayacaktır. Duygu yüklü eski Türk filmleri arasında.

Devrim Arabaları (Tolga Örnek, 2008) IMDB: 8.0

27 Mayıs darbesi sonucu göreve gelen General Cemal Gürsel yerli üretim bir otomobil yapılmasını emreder ve görevin TCDD işletmesine verildiğini açıklar. Hemen işe koyulan 23 mühendisin önünde bu otomobili yapmak için Cumhuriyet Bayramı’na kadar yalnızca 130 gün vardır. Devrim'in hazin hikâyesinin bilinen ve bilinmeyenlerinin anlatıldığı Devrim Arabaları filminin senaryosunu, Murat Dişli ve Tolga Örnek 2 yıllık bir araştırma sonucunda oluşturmuşlar.

Kelebeğin Rüyası (Yılmaz Erdoğan, 2013) IMDB: 8.0

Belediye Başkanı'nın kızı Suzan'ın Zonguldak'a geri gelmesiyle Rüştü ve Muzaffer'in şiire olan inancı daha da artar. Henüz lise öğrencisi olan Suzan, çevrenin istememesine rağmen iki gençle yakın arkadaş olur. Fakat 1940'lı yılların vebası olan verem, iki genç insanın da sağlığını git gide tehdit etmektedir.

Kabadayı (Ömer Vargı, 2007) IMDB: 7.9

2007 yılında çekilen Kabadayı, son dönem Türk filmleri arasında en başarılı örneklerden birisidir. Tövbekar bir “Kabadayı”nın yıllarca varlığından bile haberdar olmadığı oğlunun mafyanın hedefinde olduğunu öğrenince tövbesini unutur. Tövbesini bozan bir kabadayının hikayesini anlatan Türk filmi.

Fetih 1453 (Faruk Aksoy, 2012) IMDB: 7.5

Osmanlı Devleti'ne çağ atlatarak imparatorluğa taşıyan Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında henüz İstanbul'u alma planları yaptığı dönemden başlayan film, Türkiye'nin yanı sıra Amerika, Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de gösterime girdi. İstanbul fethini anlatan gelmiş geçmiş en iyi Türk filmi.

Av Mevsimi (Yavuz Turgul, 2010) IMDB: 7.5

Cinayet masasındaki tecrübesi nedeniyle Avcı lakabının hakkını veren Komiser Ferman ile adı deliye çıkmış İdris baba-oğul kadar birbirine yakın iki polistir. Aralarına antropoloji mezunu bir çömez olan Hasan katılmıştır. Üçü öldürülen genç bir kızın katilini bulmakla görevlendirilir. Soruşturma sırasında uyuşturucu ticaretinden zengin bir işadamına kadar farklı insanlarla karşılaşacak bu üç polisin hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Bu serüven en iyi Türk sinema filmleri arasında yer almaktadır.



