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En iyi yönetmen ödülü Cenk Behram Su’nun oldu

Kuşadalı yönetmen Cenk Behram Su, Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri'nde 'En İyi Yönetmen' ödülünü kazandı.


30 Eylül 2016 08:21

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki tiyatro sanatçıları arasında 16 yıldır düzenlenen bu yıl 'En İyi Yönetmen' ödülü Kuşadalı yönetmen Cenk Behram Su'ya verildi. Düzenlenen törenle ödülünü alan Cenk Behram Su, geçtiğimiz yıl da aynı ödül töreninde 'Emek Ödülü'nü kazanmıştı. Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği'nin de kurucu üyesi olan Kuşadası Elifname Tiyatrosu yönetmeni Cenk Behram Su, Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, Fransız yazar Lonesco'nun Kel Şarkıcı oyunuyla aldığı bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür etti. 

Zafer Hacısalihoğlu

Etiketler: Cenk Behram Su, En iyi yönetmen


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