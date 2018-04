“En iyiler” psikoloji günlerinde bir araya geldi

Beykent Üniversitesi tarafından bu yıl 8. Psikoloji Günleri düzenlendi. İki gün süren etkinlikte farklı şehirlerden 600 öğrenci katıldı. Etkinlikte öğrenciler farklı konularda ve kurumlarda çalışmalarını sürdürmekte olan öğretim üyeleriyle tanışarak, interaktif bir ilişki içerisinde iletişim kurabilme fırsatı buldu. Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkanı Nilüfer Tütüncü, her yıl düzenli olarak Psikoloji Günlerini gerçekleştirdiklerini ve her geçen yıl katılımcı sayılarının arttığını kaydederek “Pek çok konu hakkında uzmanlar eşliğinde tartışma fırsatı yakalıyoruz” dedi.

Psikoloji günleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Hüseyin Ebadi, “Bizim gayemiz sadece kendi öğrencilerimize değil bu mesleği seçen diğer gençlere de günlük olayları bilim adına aydınlatmak ve onlara bilgi vermektir. Değişik konularda konuşmacılılarımız ve gençlerle bilgi paylaşımı yapıyoruz. Etkinliğimizde Pozitif Psikoloji ve Bilişsel Psikoloji alanlarında oturumlar yaptık. Genel Psikoloji konusunda bütün öğrencilerimizin bilgi sahibi olmalarını istiyoruz. Bununla birlikte Psikoloji okuyan öğrencilerin her zaman daha bilinçli ve etik kurallara bağlı olarak bu mesleği sürdürmelerini amaçlıyoruz” dedi. Etkinlik sonrası çok güzel dönüşler de aldıklarını ifade eden Dr. Ebadi, her geçen sene katılımcı sayılarında artış olduğunu da kaydederek, “Çok fazla talep alıyoruz. Bu taleplerin her birini karşılamaya çalışıyoruz. Etkinlikte çok güzel ve etkili sunumlar gerçekleştirildi” şeklinde konuştu.

“Hedefimiz ‘En iyilerle en iyi olmak’”

Bu yıl sekizincisini düzenledikleri etkinliklerine dışarında da katılımcı aldıklarını söyleyen Beykent Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkanı Nilüfer Tütüncü, “Her yıl katılım daha da artıyor. Dışarıdan katılımlarımız da var. Diğer üniversitelerin etkinliğimize büyük bir ilgisi oldu. Şehir dışından oldukça fazla katılımcımız oldu. En büyük hedefimiz ‘En iyilerle en iyi olmak.’ Her sene daha da iyisini hedefliyoruz. Psikoloji günleri artık birçok üniversite de yapılıyor. Biz hedefimizi koyduk her zaman en iyisi olmak istiyoruz. Çok emek sarf ediyoruz. Ancak karşılığını da alıyoruz” dedi. Psikoloji dışında da etkinlikler düzenlediklerini aktaran Tütüncü, “Psikoloji Günleri dışında sene içerisinde geziler ve söyleşiler de düzenliyoruz. Bu şekilde hem okul içerisinde eğitime katkıda bulunuyoruz. Hem de merak edilen konuları okulun içerisine taşımış oluyoruz. Etkinlikte genellikle akımlara yönelmekle birlikte pek çok konuyu burada görmüş oluyoruz. Etkinliğin bizlere en büyük katkısı da bu oluyor" dedi.