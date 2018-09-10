En kalın sesli keman türü hangisidir? |Keman türleri nelerdir? Hadi ipucu sorusunun cevabı (10 Eylül Pazartesi )

En kalın sesli keman türü hangisidir? |Keman türleri nelerdir? Hadi ipucu 10 Eylül Pazartesi sorusunun cevabı burada

En kalın sesli keman türü nedir? Hadi 10 Eylül ipucu sorusunun cevabı merak edilmeye başlandı. HADİ Bilgi Yarışması ipucu sorusunun cavbını haberimizde sizler için derledik. Keman türleri nelerdir? En kalın sesli keman hangisidir sorusu Hadi ipucu sorusunun ardından araştırılıyor. Haberimizin içindeki linkten HADİ sorusunun cavbına ulaşabilirsiniz. Şimdiden bol şanslar İşte En kalın sesli keman türü nedir sorusunun cevabı haberimizde...

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Hadi internet yarışması 165 bin lira kazandırdı

Mobil uygulama üzerinde canlı, sunuculu ve gerçek para ödüllü bilgi yarışması ‘Hadi’ ile kazanma heyecanı BiP'te başladı. Turkcell'den yapılan açıklamaya göre yarışmalarda 165 bin TL’nin üzerinde ödül dağıtıldı. Mobil cihazlardan oynanabilen, canlı yayında para ödüllü bilgi yarışması fikri ile yola çıkan Vipme, BiP’in stratejik iş ortağı olarak ‘Hadi Bilgi Yarışması’ ile kullanıcılar artık diledikleri yerden mobil cihazlarıyla yarışıp, para ödüllerinin sahibi olabiliyor.