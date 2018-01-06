En küçük kayakçılar

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da tatilciler pistleri doldururken, ailesiyle gelen 3 ve 6 yaş arasındaki minik tatilciler de kayak öğretmenlerinden özel ders alarak kaydı. Özel kayak öğretmenlerinden ders alan minik öğrenciler yaklaşık 2 günün sonunda rahatça kayabildi. Yürümekte zorluk çeken bazı çocuklar ise kayarken hiç zorluk çekmedi.

Grand Sport Snowboard Academy'in kurucusu ve kayak öğretmeni Erkan Yeşilova, "Öğrenciler genelde 4 ve 5 yaşlarında kayak yapmaya başlıyor. 3.5 yaşında öğrencilerimiz de var, ama tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Öğretmen öğrenci ile ilişkiyi iyi tutabilirse gereken seviyeye gelebilir. 3 yaşındaki çocuklara daha çok eğlence ile bu sporu sevdirebiliyoruz" dedi.

Serkan Akkuş