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En küçük kayakçılar

Uludağ'a tatile gelen minik çocuklar kayarak tatilin keyfini çıkarıyor. Hafta sonu ailesi ile Uludağ'a gelen 3 ve 6 yaş aralığındaki çocuklar, hocalardan ders alarak kaymaya başladı.

En küçük kayakçılar

06 Ocak 2018 11:22
En küçük kayakçılar - Tıkla İzle

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da tatilciler pistleri doldururken, ailesiyle gelen 3 ve 6 yaş arasındaki minik tatilciler de kayak öğretmenlerinden özel ders alarak kaydı. Özel kayak öğretmenlerinden ders alan minik öğrenciler yaklaşık 2 günün sonunda rahatça kayabildi. Yürümekte zorluk çeken bazı çocuklar ise kayarken hiç zorluk çekmedi.

Grand Sport Snowboard Academy'in kurucusu ve kayak öğretmeni Erkan Yeşilova, "Öğrenciler genelde 4 ve 5 yaşlarında kayak yapmaya başlıyor. 3.5 yaşında öğrencilerimiz de var, ama tabii bu kişiden kişiye göre değişiyor. Öğretmen öğrenci ile ilişkiyi iyi tutabilirse gereken seviyeye gelebilir. 3 yaşındaki çocuklara daha çok eğlence ile bu sporu sevdirebiliyoruz" dedi.  

Serkan Akkuş

Etiketler: kayakçılar, Uludağ

 

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