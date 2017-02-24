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En lezzetli fuar

Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı’nda (Aegean Hosttech) düzenlenen yarışmada lezzetler görücüye çıktı.

En lezzetli fuar

24 Şubat 2017 07:45

 Ulusal yarışma olan Ege Şefler Şampiyonası, uluslararası ilgi gördü ve 14 ülkeden 300’ün üzerinde aşçının katıldığı yarışma hem görsel hem lezzet şovuna döndü. 

Kuşadası Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kuşadası Kaymakamlığı, Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED), Kuşadası Profesyonel Aşçılar Derneği ile Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) işbirliğinde GL Platform tarafından Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenen fuar, dans ve müzik ve illüzyon gösterileriyle renklendi.

Şampiyonaya dünyanın dört bir yanından gelen aşçılar kıyasıya yarıştı. 14 ülkeden gelen aşçıların jüri başkanlığını yaptığı ve bu yıl ikincisi düzenlenen Ege Şefler Şampiyonası’na Türkiye dahil 15 ülkeden lezzet ustaları başvurdu. Ulusal olan yarışma bu nedenle uluslararası hale geldi.

İki gün süren yarışmanın finalinde aşçılara kapalı kutular içinde verilen malzemelerle yemekler yapılması istendi. Fuar ziyaretçilerinden de büyük ilgi gören ve yer yer futbol karşılaşmalarını andıran tezahüratlara da sahne olan yarışmada, aşçıların yaptıkları yemekleri fotoğraflamak için kuyruklar oluştu. Hünerlerini sergilen aşçılar günün sonunda jürinin değerlendirmesiyle madalyalarına kavuştu.

ŞAMPİYONLAR HAYRAN BIRAKTI

Yapılan değerlendirmede Ege Şefler Şampiyonası şampiyonu Romanya’dan katılan Adrian Sipoteanu oldu. İkinciliği ise Hırvatistan’dan katılan Jadran Grancic ile Romanya’dan katılan Lucian Smith paylaştı. Geçen yıl 3 kişilik ekiple birinci olan Nejdet Efetürk ise bu yıl yine derece yapmayı başardı ve üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmanın şampiyonuna kupasını TAFED Başkan Vekili Rahmi Yılmaz verdi. Çeşitli kategorilerde dereceye girenler de madalyalarını sektör temsilcilerinin elinden aldı.

SANAT AŞIĞI AŞÇILAR

Fuarda KODER’in “Gıda Dekorasyon Gösterisi” de (Watermelon Carving) ilgi çekti. Karpuz ve bal kabaklarını, 25 dakika ile 2 saat arasında değişen zamlarda oyarak yapılan süslemeler fuar ziyaretçilerinin beğenisini kazandı. Ayrıca Aydın ve Kuşadası’nın yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı stant da yine ziyaretçi akınına uğradı. Kuzu etli enginar, incir tatlısı ziyaretçilerden tam not aldı.

Fuar kapsamında Türkiye Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitimi Derneği ile Türkiye Satın Alma Platformu’nca “İş Sağlığı ve Güvenliği” ile “Turizmde Mesleki Yeterlilik Süreci ve Kalite” konulu sektöre yönelik paneller de düzenlendi. Uzman Diyetisyen Ayşen Arıcan Öz’ün “Sağlıklı Yemek Mutlu Müşteri” konulu söyleşisinde de katılımcılar merak edilenleri sordu.

Fuarın son iki gününde ise Dünya Aşçılar Birliği Başkanı Thomas A. Gugler'in jüri başkanlığında 3. Üniversiteler Arası Aşçılık Şampiyonası (Universiade 2017) düzenlenecek. 

Zafer Hacısalihoğlu
 

Etiketler: Aegean Hosttech, Ege Bölgesi Ağırlama Konaklama Teknolojileri ve Ev


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