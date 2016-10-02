Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolunda Çayırcık Mevkisinde kızı Selma’yı Ercan Öz ile evlendirme hazırlığı içerisinde baba Tevfik Demirbaş (66), kızının kına gecesinin ardından salondan ayrılmak istedi. Yolun karşısına geçmek isteyen Tevfik Demirbaş’a, Uğur Özdemir idaresindeki 37 KL 401 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Tevfik Demirbaş, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Tevfik Demirbaş, kurtarılamadı.

Haberi alır almaz Taşköprü Devlet Hastanesi'ne gelen Selma Demirbaş ise, babasının vefat ettiğini öğrenince sinir krizleri geçirdi. En mutlu gününde babasını kaybeden Selma Demirbaş, güçlükle sakinleştirilebildi.

Öte yandan kaza sonrası Uğur Özdemir, emniyet güçleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan üzüntülü çiftin bugün akşam saatlerinde düğünlerinin olması planlanıyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akif Doğan