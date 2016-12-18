Gaziantep Devri Alem Para Müzesi'nin sahibi koleksiyoner Esat Kaplan, farklı milletlere ait 3 tona yakın para bulundurduğu müzesinde yılbaşı için hazırladığı fıstık ağacını 160 farklı millete ait tarihi paralarla süsledi. Ağacın etrafında gezerek yaklaşık 160 ülkenin para birimini görme fırsatı bulan ziyaretçiler, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Fıstık ağacının ülkenin en özel ağaçlardan olduğunu hatırlatan Esat Kaplan, dallardan sarkan para koleksiyonuna da paha biçilemeyeceğini ifade etti. Ağaçtaki paraların bugünkü kurda TL'ye çevrilmek istenmesi halinde 185 bin TL değerinde olduğunu anlatan Kaplan, gören ziyaretçilerin ilk etapta şaşırdığını söyledi. Ziyaretçilerin daha sonra yeni yılın yaklaştığını hatırladığını anlatan Kaplan, "Bu ağaçta 160 devletin parası var. Koleksiyonum her geçen gün zenginleşiyor. Gelen misafirlerimin talepleri ve fikirleriyle böyle bir proje yaptım. Bu ağacın maddi değeri parayla ölçülmez. Çünkü burada 160 ülkenin tarihi parası var. Eğer paraya çevirsen bunun değeri 185 bin Türk lirasına eş değerdir. Gaziantep'e dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Müzeme gelen turistler ağacı görünce şaşırıyor ve çok beğeniyorlar. Çok olumlu tepkiler alıyorum. İnsanlar ağacın yanında fotoğraf çekiyor” dedi.

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