Diğer
Kategoriler

En pahalı işsiz Fatih Terim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından görevine son verilen Fatih Terim'in sözleşmesinde yer alan maddeye göre eğer 15 ay boyunca başka takımda görev almazsa, federasyonun kendisine 15 ay boyunca her ay 291 bin euro (1 milyon 200 bin TL) tazminat ödeyeceği iddia edildi. Terim'in alacağı bir aylık maaşı 854 asgari ücrete denk geliyor.

En pahalı işsiz Fatih Terim

02 Ağustos 2017 10:56

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun yollarını ayırmasının ardından Terim'e ödeneceği iddia edilen 3.5 milyon euroluk tazminat Türkiye'nin gündemine oturdu. Kasım 2018'e kadar yıllık 3,5 milyon euro olan maaşını almaya devam edecek. 

Kasım 2018'e kadar 4 milyon 365 milyon euroluk bu ücret 15 aya bölünmüş eşit miktarlarla ödenecek. Bu da TFF'nin Terim'e her ay 291 bin euro (yaklaşık 1 milyon 200 bin TL) işsizlik maaşı ödeyeceği anlamına geliyor.

Ancak Terim bu süreçte bir yerde teknik direktörlük yapmaya başlarsa ödeme sona erecek.

Günde 10 saat çalışan bir asgari ücretlinin 1404 lira aylık aldığı Türkiye'de Terim, çalışmadan 1 milyon 193 bin liralık maaşı ile 854 asgari ücretlinin maaşını tek başına alacak.

Terim'in aylık alacağı işsizlik maaşı şunlara tekabül ediyor:

Toplam 69 milletvekili (17 bin 200) maaşı,

İstanbul'un orta sınıf semtlerinden birinde her ay 3+1'lik 3 daire fiyatı,

Bodrum'da güzel bir yazlık villa,

Ortalama 200 bin lira değerinde 6 adet lüks otomobil,

2 bin 875 çift spor ayakkabı,

Ibiza'da lüks bir otelde 170 gecelik tatil,

Toplam 4 bin 912 adet ev tüpü 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!