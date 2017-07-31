En ufak uzay aracı yörüngede

Amerika merkezli uzay araştırmaları şirketi Breakthrough, tasarladığı 3.5 cm2 büyüklüğündeki ‘Sprites’ adlı uzay aracının yörüngeye oturduğunu duyurdu. 4 gr ağırlığındaki uzay aracı; güneş paneli, bilgisayar çipi, sensörler ve radyodan oluşuyor. İki kısımdan oluşan uzay aracı, yörüngede bulunan Max Vailer ve Venta uydularına eklemlendi. Çipler tasarlandığı gibi merkeze haber aktarımı yapmayı başardı.

Bilim adamları uzaya gönderilen en ufak uzay aracının, uzay araştırmalarına yeni bir soluk kazandıracağını aktardı. Her biri sadece 10 dolara mal olan ufak çipler, yüksek maliyetleriyle bilinen uzay araştırmalarını daha ucuz hale getirecek.

İdris Altun