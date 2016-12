İlandır

Seyahat ederken hem konforlu hem de en hızlı şekilde varış noktasına gitmenin yolu ise uçak yolculuğu yapmaktan geçiyor. Kara veya deniz yoluyla saatler süren bir yolculuk uçak ile sadece dakikalar sürebiliyor. Tabi yolculuklara çıkarken bir önemli konu da ulaşım masraflarının en alt seviyede olması diyebiliriz. Bunun için uçak bileti alırken en uygun fiyatı bulmak için gayret etmek gerekir. Uygun fiyatla bilet bulabilmek içinse bilinen birçok farklı yöntem vardır. Dilerseniz şimdi bu yöntemlere bir göz atalım.

Uygun fiyatla bileti nereden ve nasıl bulurum?

Öncelikli olarak şunu belirtmekte fayda var ki günümüzde artık hem rekabetin hem de çağın getirileriyle beraber uçak yolculukları sandığınız kadar yüksek maliyetli olmuyor. Yine de var olan fiyatlardan da çok daha uygun tutarlarla bilette bulmak mümkün oluyor. Bunun için ilk olarak eğer seyahat tarihinizi birkaç ay önceden belirleyebiliyorsanız erken rezervasyon imkanlarını değerlendirebilirsiniz. Böylece hemen hemen her havayolu firmasının her uçuş için belirlediği indirimli promosyonlu koltuk fırsatlarından faydalanabilirsiniz. Bunun dışında hava yolu firmalarının kampanyaları ve promosyonları hakkında sürekli olarak güncel bir şekilde haber almak için ilgili firmaların mail listelerine dahil olmakta ucuz uçak bileti almak için faydalı olacaktır. Bir başka yöntem olarak ise günümüzde ülkemizde dahi artık neredeyse her şehirde ikinci bir havalimanı olması durumunu da değerlendirebilirsiniz. Örneğin İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanına yapılan uçuşların daha uygun fiyatlarla gerçekleştiği bilinmektedir.

Bu saymış olduğumuz yöntemlerin dışında en etkili yöntem ise internet üzerinde fiyat karşılaştırması yapmaktır. Fakat onlarca havayolu şirketi için ayrı ayrı araştırma yapmak hem yorucu hem de sıkıcı olabilir. Bunun için hemen https://ucuzauc.com.tr/ sitesini ziyaret ederek tüm havayolu firmalarının fiyatlarını çok kolay bir şekilde karşılaştırabilirsiniz. Site güvenilir alt yapısı ve her zaman en son güncel bilgileri sunması ise sizlere uygun fiyatla bilet bulma yolunda ihtiyacınız olan her şeyi sunuyor.



İlandır