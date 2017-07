En yeni oyunlar PlayCell’de çocuklarla buluşacak

Turkcell, yeni oyun platformu PlayCell ile çocukların eğlence dünyasını yeniden şekillendirecek. Şirket açıklamasına göre Avrupa’nın önde gelen oyun kuruluşu Orange Games işbirliğinde hayata geçirilen PlayCell, 5-15 yaş arası çocukların hayal gücünü geliştirirken eğlenceli vakit geçirmesini sağlayacak yaklaşık 400 oyun sunuyor. Oyun platformu, her hafta dünyada takip edilen ve beğenilen oyunların da eklenmesiyle daha da zenginleşiyor.

Güvenilir ve kaliteli eğlence

Açıklamaya göre PlayCell’in öncelikli hedefi, internette kaliteli ve güvenilir bir platformda oyun oynatabilmek. Dünyada çocukların beğeniyle oynadığı oyunları, ailelerin de gönül rahatlığıyla çocuklarına kullandırabilecekleri PlayCell’de; strateji, aksiyon, bulmaca, yarış kategorileri altında araba yarışından, yetenek ve beceri oyunlarına, spordan, kıyafet giydirme ve zeka oyunlarına kadar yaklaşık 400 içerik yer alıyor. Platform; Chrome, Safari, Firefox, Opera ve Microsoft Edge tarayıcılarında kusursuz çalışıyor. Turkcell çatısı altında hizmet veren PlayCell, her hafta dünyada takip edilen ve en beğenilen yeni oyunların dahil edilmesiyle daha da zenginleşmeyi planlıyor. BİP Game ve PlayCell markalarıyla oyun oynamayı seven her kesime ulaşan Turkcell, Türkiye’de her geçen gün hızla büyüyen ve popülerleşen oyun sektöründe en büyük sosyal oyun sağlayıcısı olmayı hedefliyor. PlayCell’e çok yakında, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmeye yönelik yeni içeriklerin de ekleneceği bildirildi.