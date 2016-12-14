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Ender Buruk'tan 'Yeni tarife' açıklaması

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, yeni yılda herkesi Vodafone'lu olmaya davet ederek yeni tarifeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ender Buruktan Yeni tarife açıklaması

14 Aralık 2016 14:20

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Ender Buruk, 2017 yılına özel yeni tarifeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Buruk, "31 Aralık 2016 tarihine kadar geçerli olacak kampanya ile Vodafone’a gelen herkes çok avantajlı tarifelerden yararlanabilecek" dedi.

“Yeni yılda herkesi Vodafone 4.5’li olmaya davet ediyoruz”
Vodafone Türkiye’nin en geniş 4.5G ağına ve en fazla 4.5G kullanıcısına sahip operatör olduğunu belirten Buruk, şunları söyledi: “Vodafone Türkiye olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde kullanıcıların beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya büyük özen gösteriyoruz. Yaptığımız araştırmalar sonucunda abonelerin 4.5G ‘yi kullanmaktan çekinmelerinin en büyük sebebinin fatura aşım korkusu oluğunu gördük. Müşterilerimizin bu korkularını yenmelerini sağlamak amaçlı geliştirdiğimiz kampanyamız ile Vodafone'lu olmayan herkesi Vodafone 4.5G ile tanıştırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, Aralık ayında numarasını Vodafone’a taşıyanlara 6 ay boyunca bir üst tarifenin internet hakkından yararlanma fırsatı sunuyoruz. Aboneler tarifelerindeki internet hakkını bitirdikten sonra fatura aşımından korkmadan Vodafone 4.5G deneyimine devam edebilecekler. Kampanyamız sadece yeni gelecek aboneler için değil. Mevcut Vodafone abonelerini de unutmadık. 4.5G deneyimini korkusuzca yaşamaları için 3 ay boyunca Faturasız ve Faturalı’lara 1GB, Vodafone Red abonlerine 2 GB internet hediye ediyoruz. Vodafone olarak, faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısı bakımından bugün dünyanın en geniş 4.5G ağına sahip operatör konumundayız. Grubumuz, 21 ülkede 4G, 5 kıtada ve 16 ülkede ise 4.5G hizmeti sunuyor. 4G ve üstü teknolojilerde dünyanın en büyük uluslararası dolaşım ağına sahibiz, uluslararası dolaşım hizmeti verdiğimiz ülke sayısı ise 90’a ulaşmış bulunuyor. Türkiye’de şu an toplamda 38,6 milyon 4.5G abonesi bulunuyor. 1 Nisan'daki 4.5G lansmanında Türkiye’de her yerde herkesin 4.5G kullanıcısı olmasına öncülük edeceğimizin sözünü vermiştik. ‘4bucakG’ stratejimizle 81 ilde 7 bin 500’ü aşkın fiziksel çekim noktasıyla ülkemizin en ücra köşesine kadar 4.5G hizmeti götürüyoruz. Aboneleri tarafından en çok tavsiye edilen operatör olarak, yeni teklifimizle herkesi Vodafone 4.5G’nin avantajlarından yararlanmaya ve 22 milyonu aşkın büyüklükteki Vodafone ailesine katılmaya davet ediyoruz”.

"Vodafone’a geçerek iletişime kesintisiz devam"
Numarasını Vodafone’a taşıyan kullanıcıların, telefon numarasında hiçbir değişiklik yapılmadan gerçekleştirilen numara taşıma işlemi ile geçiş esnasında yalnızca SIM kart değiştirerek iletişime kesintisiz devam edebileceğini söyleyen Buruk, "Hem Vodafone’dan yeni hat alacak abonelerin hem de numarasını Vodafone’a taşıyacak kullanıcıların, yeni yıla özel numara taşıma kampanyasından yararlanmaları için 31 Aralık tarihine kadar en yakınVodafone Cep Merkezi’ne ücretsiz başvuruda bulunmaları yeterli oluyor" şeklinde konuştu.
 

Etiketler: Ender Buruk


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