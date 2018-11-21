Endometriozisten muzdarip milyonlarca kadın için yeni tedavi yöntemi geliştirildi

Op. Dr. Görgen, milyonlarca kadını tedaviye bir adım daha yaklaştıran yöntemin ‘hastalardan alınan kök hücrelerin laboratuvar ortamında yeniden programlanarak sağlıklı rahim dokusu elde edilmesi' olduğunu söyledi.

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, genç kadınlarda görülen iyi huylu fakat çoğunlukla ağrılı kronik bir hastalık olarak bilinen endometriozis ve yeni tedavi yöntemi ile ilgili bilgi verdi. Op. Dr. Görgen, yeniden programlanma yoluyla kök hücrelerin cilt ve kan hücrelerinden sağlıklı rahim dokusu hücrelerini oluşturduklarını belirterek, "Endometriozisin en genel şekliyle, rahim iç yüzeyindeki dokunun farklı yerlerde bulunması anlamına gelir. Bu dokular, adet dönemi esnasında parçalanır ve ağrıya neden olan iç kanama odaklarına dönüşür” dedi.

Yeniden programlanmış hücrelerin hormonlara parçalanma şeklinde yanıt vermediklerine dikkat çeken Op. Dr. Görgen, bu yeni gelişmenin endometriozisten muzdarip milyonlarca kadın için tedaviye bir adım daha yaklaşılması anlamına geldiğini belirtti.

Endometriozis'de rahim içinde olan dokunun, vücudun herhangi bir bölümünde bulunabileceğini anlatan Op. Dr. Betül Görgen, “Örneğin, karın içi, tüpler hatta bazen gözlerde olabilir. Adet periyotu esnasında bu hücreler parçalanır ve sancılı adet ve kısırlık gibi belirtilere neden olan iç kanamalar meydana gelir'' şeklinde konuştu.

"Endometriozisin tedavisine açılan kapı"

Çalışmanın mimarlarından Dr. Serdar Bulun'un (Northwestern Üniversitesi) bu yeni gelişmeyi ‘endometriozisin tedavisine açılan kapı' olarak tarif ettiğini açıklayan Op. Dr. Görgen, araştırmacıların kök hücreleri endometriozisli kadınların kemik iliğinden ve cildinden elde ettiğini, bu hücrelerin vücudun kendini tamir etme ihtiyacı olduğunda başka bir dokuyu ve hücreyi oluşturacak şekilde işlenebildiğini belirtti.

Op. Dr. Betül Görgen, "Bilim adamları yaklaşık iki haftalık bir periyotta hormonal tedaviler kullanarak kök hücreleri yeniden programlamış ve sağlıklı endometrial hücrelere dönüştürmüşlerdir. Çalışma, Kök Hücre Haberleri adlı dergide yayınlanmıştır. Hücreler hastaların kendilerinden alındığından reddetme gibi bir risk de olmamaktadır'' diyerek daha önce kök hücreler kullanılarak, kalp, karaciğer ve pankreas dokularının oluşturulduğunu ancak rahim dokusunun oluşturulmasının ilk olduğunu ifade etti.

Bu çalışmanın kadın sağlığı konusundaki faydalarının yanında aşırı ağrı kesici kullanımını ve ağrı sebebiyle iş gücü kaybını azaltmaya da yardımcı olacağı bilgisini veren Op. Dr. Görgen, "Bundan sonraki adım, kök hücreleri laboratuvar dışında yeniden programlamaktır" şeklinde sözlerini sonlandırdı.