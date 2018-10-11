Endonezya bir kez daha sallandı

Endonezya, binlerce kişinin hayatını kaybettiği deprem faciasının ardından dün gece tekrar sallandı. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Java ve Bali adalarını etkileyen 6,3 şiddetindeki deprem nedeniyle Doğu Java'da 3 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı binaların yıkıldığı belirtildi. USGS, depremin merkez üssünün Java Adası'nın Situbondo kentinin 40 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

Öte yandan, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül Cuma günü meydana gelen deprem ve tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 65'e yükseldi.