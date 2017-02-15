Çan’da yaşayan Erol Durmaz, evine kurduğu 10 kümeste 10 değişik ırktan süs tavuğu yetiştiriyor. Diğer yetiştiricilerden farklı bir girişimde bulunan Durmaz, Türkiye’de olmayan ama dünyada meşhur değişik ırkları üretmeye çalışıyor. 2015 yılında Endonezyalı bir öğrenci ile getirttiği Gülen Horoz yumurtalarından yeterli verimi alamayan ve yılmayıp birkaç tane daha getirtme girişiminde bulunan Erol Durmaz, nihayetinde Türkiye’de ilk kez Gülen Horoz’u üretip, çoğaltıp paylaşmaya başladı. El yapımı kuluçkahanesinde şimdi de Gülen Horozdan sonra Vietnam’da ‘Dong tao’ olarak bilinen ‘ejderha tavuğu’nu üretmek için uğraştığını söyledi.

Durmaz, “Süs tavuğu hobisine başladığımda genelde herkes de aynı ırklar ve bunların varyete renkleri vardı. Ben değişik bir şeyler başarmak istedim. Bunun içinde dünyanın değişik ülkelerindeki tavukları araştırıp inceledim. 3 ırkta karar kılıp çalışmalara başladım. Ötüşündeki tını ile gülmeye benzeyen ve bu sebeple ‘Gülen Horoz’ denen ırkı birkaç denemeyle de olsa üretip, iklime adapte edip, paylaşmayı başardım. İkinci olarak belirlediğim ırk ‘Dong tao’ yani ‘Ejderha Tavuğu.’ Bunun da yumurtalarından 120 tane getirip yalnızca 8 bici (Civciv) elde edip üretmeye başladım.

Yumurtasının tanesi 15-20 dolara mal ediliyor

Hayırlısıyla şimdilik 45 günlük oldular ama işin zor kısmı devam ediyor. Çünkü Uzakdoğu ırkını ülkemize adapte etmek zor bir süreç. Yumurtasının tanesinin 15-20 dolara mal edildiğini ve sadece 8 bici ile başladığımızı düşünürsek oldukça da maliyeti yüksek bir süreç. Bu ırk, ayaklarında, yiyenlerde afrodizyak etkisi yaptığı söylenen bir madde salgıladığı ve 9 kiloya kadar büyüyebildiği için Vietnam’da da çok popüler ve pahalı bir hayvan. O yüzden edinmesi pahalı bir ırk. Şimdilik tek hedefimiz bu ırkı da üretmeyi, çoğaltmayı başarmak. İnşallah bunu da başarıp tıpkı Gülen Horoz gibi bir ilki daha gerçekleştirmek istiyoruz” dedi.

Durmaz, şu an elinde 10 değişik ırktan oluşan tavuk ve horoz çeşitlerini gerek yurt içi gerekse de yurt dışındaki hobicilere yumurta ve yarka olarak sahiplendirdiğini de söyledi.

Güven Şahin - Sevdanur Şahin

