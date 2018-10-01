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Endonezya'da bin 200 mahkum firar etti

Endonezya'da bin 200 mahkum firar etti
Endonezya'da bin 200 mahkum firar etti

Endonezya’da meydana gelen deprem ve tsunaminin ardından 3 cezaevinin duvarlarının yıkılması sonucu bin 200 mahkum firar etti.

Endonezya'da depremde ölü sayısı bin 203 olarak açıklanırken, 3 cezaevinin duvarlarının yıkılmasının ardından bin 200 kişinin kaçtığı kaydedildi. Palu'daki 2 cezaevinde yaklaşık 900, Donggala cezaevinde ise 300 kişinin firar ettiği öğrenildi. Adalet Bakanlığı yetkilisi Sri Puguh Utami konuya ilişkin açıklamasında, ikisi Palu ve biri Donggala'daki aşırı dolu cezaevlerinden bin 200 mahkumun kaçtığını doğruladı. Başta her şeyin normal olduğunu kaydeden Utami, “Depremin üzerinden bir süre geçtikten sonra cezaevindeki sular yükselmeye başladı. Mahkumlar panikleyerek kaçtılar” dedi.  

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