Endonezya’da borsa binasının bir katı çöktü

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da yer alan borsa binasının ikinci katındaki asma katın binanın lobisinin üzerine çöktüğü bildirildi. Polis olaya ilişkin henüz açıklama yapmazken, yerel kaynaklar yaralıların olduğunu belirtti. Öğle tatilinde meydana gelen olayda yüzlerce kişinin binadan dışarı çıktığı öğrenildi. Olay sonrası güvenlik görevlileri tarafından bina tahliye edilirken, yaralıların hastanede kaldırıldığı bildirildi. Bir borsa yetkilisi, borsa çalışanlarının tamamının güvende olduğunu ve borsa sisteminin olaydan etkilenmediğini açıkladı.