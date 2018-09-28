Endonezya'da büyük deprem! Tsunami uyarısı verildi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) Endonezya'nın Sulawesi adasında yerel saatle 17.00 sularında meydana gelen depremin şiddetini 7.5 olarak belirledi. Endonezya açıklarında meydana gelen ve ilk olarak 7.7 büyüklüğünde olduğu belirtilen depremin şiddeti 7.5 olarak güncellendi. İnsanlara güvenli alanlarda kalmaları, hasarlı binalardan uzak durmaları çağrısı yapıldı. Yetkililer ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini açıkladı. Endonezya'nın meteoroloji ajansı depremin ardından tsunami uyarısı verdi.

Endonezya'da bugün yaşanan ilk deprem ise yerel saatle 07.00 sularında ve 6.1 şiddetinde meydana gelmiş, depremin 18.1 kilometre derinlikte olduğu açıklanmıştı. Depremde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

Öte yandan, Pasifik Ateş Çemberi deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 2004 yılında meydana gelen, şiddeti 9.1-.9.3 arasında ölçülen ve yıkıcı etkisi büyük olan depremde 220 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.