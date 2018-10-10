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Endonezya'da depremin bilançosu artıyor: 2 bin 245 ölü

Endonezya'da depremin bilançosu artıyor: 2 bin 245 ölü
Endonezya'da depremin bilançosu artıyor: 2 bin 245 ölü

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 245'e yükseldi.

Endonezya Ulusal Felaket Ajansı, Sulawesi Adası'nda 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 245'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 7,4 şiddetindeki depremde yüzlerce kişinin yıkılan evlerinin altında kalmış olmasından korkuyor. Ulusal Felaket Ajansı yetkilileri, 2 bin 549'u ağır 10 bin 679 kişinin yaralı olduğunu bildirdi.

Binlerce kişi kayıp 

Ulusal Felaket Ajansı yetkilileri, 5 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini, birçok köyde insanların evlerinin toprak kayması sonucu çamur altında kalması nedeniyle kurtulamadığının düşünüldüğünü söyledi.  

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