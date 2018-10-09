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Endonezya'da felaketin bilançosu artıyor: 2 bin 202 ölü

Endonezya'da felaketin bilançosu artıyor: 2 bin 202 ölü
Endonezya'da felaketin bilançosu artıyor: 2 bin 202 ölü

Endonezya'nın Sulawesi adasında 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 202'ye çıkarken, Sulawesi adasının Palu şehrinde 5,2 şiddetinde yeni bir deprem meydana geldi.

Endonezya Ulusal Felaket Ajansı, Sulawesi adasında 28 Eylül'de meydana gelen deprem ve tetiklediği tsunami felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 202'ye yükseldiğini bildirdi. Yetkililer, 7,4 şiddetindeki depremde yüzlerce kişinin yıkılan evlerinin altında kalmış olmasından korkuyor.

Palu yeni bir depremle sarsıldı

Sulawesi adasının Palu şehri 5,2 şiddetinde yeni bir depremle sarsıldı. Halk arasında paniğe yol açan depremde herhangi bir hasar bildirilmedi. Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Nugroho, 5,2 şiddetindeki depremin Sulawesi adasının 5 kilometre kuzey doğusunda meydana geldiğini bildirdi. Nugroho, "Deprem 5 saniye boyunca güçlü bir şekilde hissedildi" dedi. 

Binlerce kişi kayıp 

Ulusal Felaket Ajansı, 5 bin kişinin kayıp olduğunu tahmin ettiklerini, bir çok köyde insanların evlerinin meydana gelen toprak kayması sonucu çamur altında kaldığı kurtulamadığının düşünüldüğünü söyledi. Ajans, acil müdahale süresini ve arama kurtarma çalışmalarını Perşembe günü sonlandırmayı düşündüklerini söyledi. Ajans Şefi Willem Rampangilei, "Bunun uzatılıp uzatılmayacağı yerel kaynakların kapasitesine ve depremden etkilenmiş ve tahliye edilmiş insanların ihtiyaçlarıyla ilgili kapasitemize bağlı olacak" dedi.
 

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