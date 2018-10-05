Endonezya'da felaketin bilançosu artıyor

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, geçtiğimiz cuma günü Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem ve onun tetiklediği tsunami sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının bin 571'e yükseldiğini duyurdu.

CENAZELER TOPLU GÖMÜLDÜ

En fazla can kaybı Palu şehrinde olurken, Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, toplam bin 551 cenazenin defnedildiğini bildirirken, birçoğunun toplu defnedildiğini söyledi. Çifte felaketle birlikte yetkililer 2 bin 549 kişinin yaralandığını, 65 binden fazla evin zarar gördüğünü bildirdi. Depremlerin ardından ortaya çıkan tsunamilerin dalga boyutları 3 metreyi buldu ve dalgalar Palu bölgesinin kıyı şeridini harap etti.

70 BİN EVSİZ, 65 BİN YIKIK KONUT

Deprem ve tsunaminin verdiği zararın 700 milyon dolardan fazla olduğunu açıklayan yetkililer, yıkılan evlerin tekrar inşasının aylar alacağını bildirdiler. Endonezyalı mühendisler ve bilim adamları yeni inşa edilecek konutların depremlere daha dayanıklı yapılacağı garantisini verdi. Kalacak yeri olmayan 70 binden fazla insanın ise hâlâ gidecek bir yerinin olmaması ülkede tartışmalara sebep oluyor.