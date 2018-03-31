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Endonezya’da gemide yangın: 2 ölü

Endonezya’nın Borneo adasında bir gemide petrol sızıntısından meydana geldiği belirtilen yangında en az 2 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Endonezyada gemide yangın: 2 ölü

31 Mart 2018 15:26

Endonezya’nın Borneo adasında Balikpapan şehri yakınlarında meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer yangının kontrol altına alındığını açıklarken sularda hala petrol sızıntısının bulunduğunu belirtti. Arama kurtarma ekipleri "Yangın yaklaşık 2 kilometre yükseldi. Balikpapan şehrinden dumanlar görünüyordu ve kokusu her yeri kapladı. Kereste taşıyan bir gemiydi. Arama kurtarma ekipleri, gemide bulunan 20 kişiyi kurtardı" ifadelerini kullandı. Petrolün nereden getirildiği ve ne kadar petrol sızdığı bilinmiyor.  

 

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